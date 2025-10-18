29 दिन बाद सुलझी सिंगर की मौत की गुत्थी! पुलिस ने जारी किया स्टेटमेंट, बोली- ‘संदिग्ध गतिविधि...’

Zubeen Garg Death Case: भारत के सबसे फेमस सिंगर जुबीन गार्ग के निधन को 29 दिन हो चुके हैं और अभी तक उनका परिवार और फैंस इस खबर से उभर नहीं पाए हैं. इसी बीच सिंगापुर पुलिस ने अपना बयान जारी कर बताया उनके मौत की गुत्थी को सुलझा लिया दिया है. पुलिस ने कहा है कि इस मामले में अभी तक किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या गड़बड़ी का कोई सुराग नहीं मिला है. उन्होंने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और गलत जानकारी पर भी चिंता जताई और जनता से अपील की.

उन्होंने कहा कि बिना पुष्टि किए गलत जानकारी न फैलाएं. सिंगापुर पुलिस ने ये भी साफ किया कि मामले की जांच अभी चल रही है और इसका नतीजा आने में समय लगेगा. सिंगापुर पुलिस ने बताया कि जांच सिंगापुर के Coroners Act 2010 के तहत की जा रही है. शुरूआती जांच में कोई भी संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई है. पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट स्टेट कोरनर को सौंपी जाएगी. स्टेट कोरनर ही तय करेंगे कि Coroner’s Inquiry (CI) करनी है या नहीं.

The Singapore Police Force (SPF) is committed to conducting a thorough and professional investigation into the passing of Mr Zubeen Garg. We urge the public not to speculate and spread unverified information Add Zee News as a Preferred Source SPF’s full statement is linked belowhttps://t.co/o9Tee2Nzoq pic.twitter.com/i16w59w03C — Singapore in India (@SGinIndia) October 17, 2025

फैक्ट चेक प्रोसेस से जांच कर रही पुलिस

CI एक फैक्ट चेक प्रोसेस होता है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि मौत कैसे हुई और उसके पीछे क्या वजह थी. सिंगापुर पुलिस ने य भी कहा कि 1 अक्टूबर 2025 को उन्होंने जुबीन गार्ग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआत जांच के नतीजे इंडियन हाई कमिश्नर को भेजे जाएंगे. पुलिस ने भरोसा दिलाया कि वे मामले की पूरी तरह से पेशेवर और निष्पक्ष जांच कर रहे हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि जांच पूरी होने तक अफवाहों और बिना पुष्टि की जानकारी को फैलाने से बचें.

जुबीन गार्ग की मौत को हो चुके 29 दिन

जुबीन गार्ग का निधन 19 सितंबर, 2025 को हुआ. बताया गया कि उन्हें सिंगापुर के समुद्र से बचाया गया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्हें ICU में रखा गया और डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की. लेकिन, सभी तमाम कोशिशों के बावजूद, जुबीन गार्ग की हालत में सुधार नहीं हुआ और उन्होंने दम तोड़ दिया. गायक सिंगापुर इस साल नॉर्थ इस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए आए थे. जुबीन गार्ग के निधन के बाद असम CID की Special Investigation Team (SIT) ने मामले की जांच शुरू की है.

मामले से जुड़े पांच आरोपी

टीम ने अब तक कई लोगों से पूछताछ की है. जांच के दौरान मामले से जुड़े पांच आरोपी शामिल किए गए. इसमें मुख्य इवेंट आयोजक श्यामकानू महंता, जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनके कजिन संडीपन गार्ग (सस्पेंडेड APS अधिकारी) और दो PSO नंदेश्वर बोरा शामिल हैं. इन पांचों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और बक्सा जेल में रखा गया. पुलिस और SIT पूरी मेहनत से मामले की जांच कर रहे हैं. जुबीन गार्ग के परिवार और फैंस अब भी उनकी मौत की वजह के कारण और असली स्थिति को जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं.