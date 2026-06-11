/कॉमेडी की मर्यादा लांघी तो करियर खत्म... वल्गर कॉमेडी पर सोशल मीडिया का ‘कैंसल कल्चर’ बना कॉमेडियन्स के करियर का परमानेंट फुलस्टॉप

Indian Comedians Vulgarity Controversy: भारत में स्टैंड-अप कॉमेडी अब हर यंगस्टर की पसंद बन चुकी है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी बहस भी शुरू हो गई है. आजकल कई कॉमेडियन्स पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने और महिलाओं पर गलत कमेंट करने के आरोप लग रहे हैं. एक तरफ जहां कुछ लोग इसे बोलने की आजादी कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि ये हमारे समाज को बिगाड़ रहा है. सोशल मीडिया ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है, जहां अब किसी भी गलत बात पर लोग तुरंत भड़क जाते हैं.
हाल ही में कॉमेडियन प्रणीत मोरे के एक शो का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. इस वीडियो में एक लड़का डेट पर लड़की को 370 रुपये की बिरयानी खिलाकर अजीब सा मजाक करता है, जिसे लोगों ने जबरन वसूली जैसा बताया. लोगों का कहना है कि ये मजाक बेहद घटिया था और इससे महिलाओं का अपमान हुआ है. इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सबने इस कंटेंट का जमकर विरोध करना शुरू कर दिया. इसका असर क्या हुआ खामियाजा प्रणीत मोरे और उस लड़के दोनों को भुगतना पड़ रहा है.
इंटरनेट पर शुरू हुआ ये विवाद सिर्फ गाली-गलौज और ट्रोलिंग तक नहीं रुका. शो में मजाक करने वाले लड़के को अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी. इसके साथ ही कॉमेडियन प्रणीत मोरे को भी सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी. इस पूरे मामले से साफ हो गया है कि सोशल मीडिया का ‘कैंसल कल्चर’ अब कितना असरदार हो चुका है. आज के दौर में किसी भी विवादित बयान को दबाना आसान नहीं है. अगर सोशल मीडिया पर कोई बात बिगड़ती है, तो जुड़े हुए लोगों को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ते हैं. हालांकि, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ.
ये कोई नया मामला नहीं है जब किसी स्टैंड-अप कॉमेडियन को अपने चुटकुलों की वजह से इस तरह की भारी मुश्किल झेलनी पड़ी हो. इससे पहले भी कई जाने-माने कलाकारों पर धर्म, समाज और महिलाओं के खिलाफ गलत कमेंट करने के गंभीर आरोप लग चुके हैं. विवाद बढ़ने पर कई बार तो कलाकारों के लाइव शो तक अचानक रद्द करने पड़े हैं. इन सारी घटनाओं से आज एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि लोगों अब सिर्फ एंटरटेनमेंट या हंसने के लिए शो देखने नहीं आते. वे चाहते हैं कॉमेडी हमेशा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के दायरे में रहकर ही की जाए.
जैसे मुनव्वर फारुकी, वीर दास, तन्मय भट (एआईबी) और समय रैना जैसे कुछ फेमस स्टैंड‑अप कॉमेडियन्स अपने कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया पर विवादों में रहे हैं. इन कलाकारों के कुछ एक्ट्स पर ऑडिंयस ने वल्गर भाषा, आपत्तिजनक मजाक या संवेदनशील मुद्दों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी. कई बार उनके शो कैंसल हुए, कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले और ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. विवाद बढ़ने पर कुछ कॉमेडियन्स को माफी मांगनी पड़ी या अपने कंटेंट में बदलाव करना पड़ा. ये घटनाएं दिखाती हैं कि आज के दौर में कॉमेडी की सीमाओं पर लोग पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं.
आजकल सोशल मीडिया का 'कैंसल कल्चर' बहुत हावी हो गया है. किसी भी शो या वीडियो की छोटी सी क्लिप वायरल होते ही लोग बिना पूरा सच जाने अपनी राय देने लगते हैं. इस भारी दबाव के चलते कई बार कलाकारों को मजबूरी में अपनी गलती माननी पड़ती है और वे माफी मांग लेते हैं. हालांकि, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि कई लोग इस तरीके को पूरी तरह गलत मानते हैं. उनका कहना है कि इस तरह के सोशल बॉयकॉट से किसी भी इंसान को अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता. इस जल्दबाजी में अक्सर सच कहीं पीछे छूट जाता है.
आजकल कॉमेडी में अपनी बात कहना और समाज के दायरे में रहना बेहद मुश्किल हो गया है. कलाकार खुलकर बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है. खासकर महिलाओं से जुड़े विषयों पर अब लोग काफी संवेदनशील हो चुके हैं. पहले जिस बात को ‘डार्क ह्यूमर’ या मजाक समझकर भूल जाते थे, आज उसी पर बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है. सिनेमा और सोशल मीडिया के इस दौर में कॉमेडियन के लिए एक पतली लकीर पर चलने जैसा है. उन्हें हंसाने के साथ-साथ ये भी सोचना पड़ता है कि उनके किसी शब्द से किसी का दिल न दुखे.
आजकल के बदलते माहौल की वजह से कई कॉमेडियन्स ने अपने लिखने का अंदाज भी बदल दिया है. अब वे स्टेज पर जाने से पहले जमकर रिसर्च करते हैं ताकि किसी की इमोशन आहत न हों. कुछ कलाकारों का मानना है कि वे अब पहले से कहीं ज्यादा सावधान रहने लगे हैं. दूसरी तरफ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर हर चुटकुले को लेकर मन में इतना डर रहेगा, तो खुलकर कॉमेडी करना नामुमकिन हो जाएगा. इससे कलाकारों की क्रिएटिविटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी. ऐसे में कॉमेडी की असली पहचान खोने का खतरा बढ़ गया है.