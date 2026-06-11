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कॉमेडी की मर्यादा लांघी तो करियर खत्म... वल्गर कॉमेडी पर सोशल मीडिया का ‘कैंसल कल्चर’ बना कॉमेडियन्स के करियर का परमानेंट फुलस्टॉप

Indian Comedians Controversies: भारत में स्टैंड-अप कॉमेडी का क्रेज जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से इस पर विवाद भी शुरू हो गए हैं. हाल ही में प्रणीत मोरे के शो से जुड़ी एक घटना ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई स्टैंड-अप कॉमेडियन्स के शो में ऐसा हो चुका है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 11, 2026, 05:53 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:12 AM IST
कॉमेडी की मर्यादा लांघी तो करियर खत्म... वल्गर कॉमेडी पर सोशल मीडिया का ‘कैंसल कल्चर’ बना कॉमेडियन्स के करियर का परमानेंट फुलस्टॉप
Image Credit: Indian Comedians Controversies

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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