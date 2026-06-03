एक रात, दो मासूम और सदमे में पूरा देश...'राख' से फिर चर्चा में आया भारत का सबसे चर्चित मर्डर केस; क्या था रंगा-बिल्ला मामला?

कुछ कहानियां समय के साथ धुंधली नहीं पड़तीं, बल्कि हर बार लौटकर नए जख्म दे जाती हैं. 26 अगस्त 1978 की वह खौफनाक तारीख... जिसे दशकों बाद भी लोग नहीं भूल पाए हैं. उस दिन दिल्ली की सड़कों पर शाम ढल रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस वक्त वहां दो दरिंदे अपने सबसे क्रूर रूप में घूम रहे हैं. उस दिन दो मासूम भाई-बहन घर लौटने के बजाय एक ऐसी साजिश का शिकार हो गए, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था. रंगा-बिल्ला केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि भारतीय अपराध इतिहास का वह काला अध्याय है, जिसका नाम आज भी हर किसी के दिल में सिहरन पैदा कर देता है. अब इसी मामले पर आधारित वेब सीरीज 'राख' के जरिए यह एक बार फिर चर्चा में आ गया है. ऐसे में आइए जानते हैं, क्या था ये मामला.-

क्या था रंगा-बिल्ला मामला?

दरअसल, यह घटना 26 अगस्त 1978 की है. उस दिन दिल्ली में रहने वाले नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी मदन मोहन चोपड़ा की 16 साल की बेटी गीता चोपड़ा और 14 साल के बेटे संजय चोपड़ा अपने घर से ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के एक प्रोग्राम 'युववाणी' में हिस्सा लेने के लिए धौला कुआं जाने के लिए निकले थे. रास्ते में उन्होंने लिफ्ट मांगी, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें लिफ्ट देने वाली गाड़ी दो खूंखार दरिंदों, कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला की निकली. ये दोनों पेशेवर अपराधी थे और चोरी की कार लेकर घूम रहे थे.

जैसे ही दोनों बच्चे कार में बैठे, रंगा और बिल्ला ने उन्हें बंधक बना लिया. जब संजय को अहसास हुआ कि कुछ गलत है, तो उसने अपनी बहन को बचाने के लिए उन दोनों दरिंदों से डटकर मुकाबला किया, लेकिन रंगा-बिल्ला ने दोनों बच्चों पर लोहे की रॉड और चाकू से हमला कर दिया. दोनों अपराधी बच्चों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहे. उन्होंने गीता चोपड़ा के साथ दरिंदगी (बलात्कार) की और आखिर में दोनों भाई-बहन की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों के शव दिल्ली के रिज इलाके में फेंक दिया. दो दिन बाद जब बच्चों के शव इस हालत में मिले तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था.

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कैसे पकड़े गए रंगा और बिल्ला?

हत्या के बाद दोनों अपराधी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने बड़े स्तर पर जांच शुरू की. कई राज्यों में तलाशी अभियान चलाया. आखिरकार दोनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पूछताछ और सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ मजबूत मामला तैयार किया गया था. अदालत ने सुनवाई के दौरान अपराधियों के खिलाफ कई अहम सबूत पेश किए गए. लंबी कानूनी प्रकिया के बाद अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया. साल 1982 में अपराध की गंभीरता और क्रूरता को देखते हुए रंगा और बिल्ला को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दी गई. यह मामला देश के सबसे चर्चित आपराधिक मुकदमों में शामिल है.

अब आ रही वेब सीरीज 'राख'

अब इस मामले पर अली फजल, सोनाली बेंद्रे और राकेश बेदी जैसे दिग्गजों से सजी नई वेब सीरीज 'राख' आ रही है. इस सीरीज का ट्रेलर भी सामने आ चुका है. यह एक 'प्राइम ऑरिजिनल' इन्वेस्टिगेविट क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जो अपना ढाई मिनट के ट्रेलर में रोंगटे खड़े कर देती है.

यहां देखें, 'राख' का ट्रेलर

ओटीटी प्लेटफॉर्म 'प्राइम वीडियो' ने 'राख' का झकझोर देने वाला ट्रेलर रिलीज किया था, जिसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है, जिसे कोई भी मां-बाप कभी सुनना नहीं चाहेगा. सवाल- बच्चे कब से गायब हैं? यह कहानी साल 1970 के दशक के आखिरी साल की दिल्ली की है, जब हर मां-बाप को यही लगता था कि सूरज डूबने के बाद भी उनके बच्चे अकेले बाहर निकलने के लिए पूरी तरह महफूज हैं. लेकिन एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था.