किंग के सामने सब कम, अमिताभ-आमिर से भी आगे निकले शाहरुख खान, IMDB ने जारी की दशक के सबसे पॉपुलर स्टार्स की लिस्ट

India Most Prolific Star: 25 सालों में भारतीय सिनेमा में काफी कुछ बदला है. आईएमडीबी ने 2000 से 2025 तक का अपना डाटा निकाला है. इसमें आईएमडीबी ने सबसे ज्यादा खोजे गए सेलेब्स और फिल्मों के नाम सामने रखे हैं.
India Most Prolific Star: इंटरनेट मूवी डेटाबेस (आईएमडीबी) ने भारतीय सिनेमा के 25 सालों पर एक रिपोर्ट शेयर की है. इसमें साल 2000 से लेकर 2025 तक के सिनेमा ट्रेंड्स लिए गए हैं. रिपोर्ट में साल 2014 से 2024 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए सेलेब्रिटीज की लिस्ट भी है. इस लिस्ट में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान को आईएमडीबी की एक रिपोर्ट में भारत के सबसे सफल फिल्म सितारे के रूप में स्थान मिला है. आईएमडीबी प्लेटफॉर्म पर हर महीने 25 करोड़ से ज्यादा यूजर्स एक्टिव रहते हैं.
हर साल की 5 सबसे फेमस भारतीय फिल्में
इस लिस्ट में जनवरी 2000 से अगस्त 2025 के बीच हर साल की पांच सबसे फेमस भारतीय फिल्मों को शामिल किया गया है. कुल मिलाकर इन फिल्मों को दुनियाभर से 91 लाख से अधिक यूजर रेटिंग मिली हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान ने इनमें से 20 फिल्मों में काम किया है, जो उन्हें बाकी सितारों से आगे खड़ा करता है.
दिखा शाहरुख खान का दबदबा
साल 2000 के दशक की शुरुआत में शाहरुख खान का दबदबा साफ देखने को मिला, जब उन्होंने 2000 से 2004 के बीच रिलीज हुई 25 में से 8 सबसे फेमस फिल्मों में लीड रोल में दिखे. इसके साथ ही लगातार पांच साल तक वे फिल्मों में लीड चेहरे बने रहे. खास बात यह रही कि जिन वर्षों में उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, उन सालों में भी वे IMDb की फेमस भारतीय सितारों की लिस्ट में जगह बनाए रहे. यहां तक कि 2024 के हर हफ्ते वे टॉप 10 में शामिल रहे.
'सिनेमा की असली ताकत यही'
शाहरुख खान ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए एक बयान में कहा कि यह देखना बहुत उत्साहजनक है कि उनकी फिल्मों ने लोगों पर कितना गहरा प्रभाव डाला है. उन्होंने कहा 'मैं हमेशा से दर्शकों का मनोरंजन करना चाहता था और कहानियों के माध्यम से उनका प्यार जीतना मेरा उद्देश्य रहा है. सिनेमा की असली ताकत यही है कि वह भाषा और संस्कृति की सीमाओं को पार कर लेता है.'
'पिक्चर अभी बाकी है'
शाहरुख खान ने यह भी कहा कि ये सब देखकर संतोष होता है कि उनकी फिल्मों ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में दर्शकों का दिल जीता है. उन्होंने IMDb का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस 25 साल के सफर को पहचान देना उनके लिए गर्व की बात है. उन्होंने अपने अंदाज में जोड़ा 'पिक्चर अभी बाकी है.'
फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम की बदलती धारणा
इस रिपोर्ट में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम की बदलती धारणा पर भी रोशनी डाली गई है. जहां सहस्राब्दी की शुरुआत में केवल 13 प्रमुख पुरुष सितारे 25 टॉप फिल्मों में नजर आए थे, वहीं पिछले पांच वर्षों में यह संख्या 23 हो गई है. इनमें प्रभास, अल्लू अर्जुन, सूर्या और विजय जैसे कलाकार ही हैं जो एक से अधिक बार टॉप फिल्मों का हिस्सा रहे.
स्टार्स के अकेले सफलता की गारंटी नही
IMDb का कहना है कि आज के दौर में स्टार्स अकेले सफलता की गारंटी नहीं होते. अब वे फिल्म की एक बड़ी टीम का हिस्सा होते हैं और कहानी की गुणवत्ता को निखारते हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि आज के दर्शक भले ही स्टार्स के साथ सेल्फी लेने की कतार में खड़े हो जाएं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे फिल्म देखने भी जाएं. यह रिपोर्ट इस बात का प्रतीक है कि कैसे शाहरुख खान जैसे दिग्गज कलाकार ने दो दशकों से भी ज्यादा वक्त तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है और आज भी उनका स्टारडम कम नहीं हुआ है. बता दें कि शाहरुख के बाद इस लिस्ट में दूसरा नाम मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड ऋतिक रोशन का है.
