Advertisement
trendingNow12942759
Hindi Newsबॉलीवुड

किंग के सामने सब कम, अमिताभ-आमिर से भी आगे निकले शाहरुख खान, IMDB ने जारी की दशक के सबसे पॉपुलर स्टार्स की लिस्ट

India Most Prolific Star: 25 सालों में भारतीय सिनेमा में काफी कुछ बदला है. आईएमडीबी ने 2000 से 2025 तक का अपना डाटा निकाला है. इसमें आईएमडीबी ने सबसे ज्यादा खोजे गए सेलेब्स और फिल्मों के नाम सामने रखे हैं.     

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 30, 2025, 08:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शाहरुख खान
शाहरुख खान

India Most Prolific Star: इंटरनेट मूवी डेटाबेस (आईएमडीबी) ने भारतीय सिनेमा के 25 सालों पर एक रिपोर्ट शेयर की है. इसमें साल 2000 से लेकर 2025 तक के सिनेमा ट्रेंड्स लिए गए हैं. रिपोर्ट में साल 2014 से 2024 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए सेलेब्रिटीज की लिस्ट भी है. इस लिस्ट में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान को आईएमडीबी की एक रिपोर्ट में भारत के सबसे सफल फिल्म सितारे के रूप में स्थान मिला है. आईएमडीबी प्लेटफॉर्म पर हर महीने 25 करोड़ से ज्यादा यूजर्स एक्टिव रहते हैं.

हर साल की 5 सबसे फेमस भारतीय फिल्में
इस लिस्ट में जनवरी 2000 से अगस्त 2025 के बीच हर साल की पांच सबसे फेमस भारतीय फिल्मों को शामिल किया गया है. कुल मिलाकर इन फिल्मों को दुनियाभर से 91 लाख से अधिक यूजर रेटिंग मिली हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान ने इनमें से 20 फिल्मों में काम किया है, जो उन्हें बाकी सितारों से आगे खड़ा करता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दिखा शाहरुख खान का दबदबा 
साल 2000 के दशक की शुरुआत में शाहरुख खान का दबदबा साफ देखने को मिला, जब उन्होंने 2000 से 2004 के बीच रिलीज हुई 25 में से 8 सबसे फेमस फिल्मों में लीड रोल में दिखे. इसके साथ ही लगातार पांच साल तक वे फिल्मों में लीड चेहरे बने रहे. खास बात यह रही कि जिन वर्षों में उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, उन सालों में भी वे IMDb की फेमस भारतीय सितारों की लिस्ट में जगह बनाए रहे. यहां तक कि 2024 के हर हफ्ते वे टॉप 10 में शामिल रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

'सिनेमा की असली ताकत यही' 
शाहरुख खान ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए एक बयान में कहा कि यह देखना बहुत उत्साहजनक है कि उनकी फिल्मों ने लोगों पर कितना गहरा प्रभाव डाला है. उन्होंने कहा 'मैं हमेशा से दर्शकों का मनोरंजन करना चाहता था और कहानियों के माध्यम से उनका प्यार जीतना मेरा उद्देश्य रहा है. सिनेमा की असली ताकत यही है कि वह भाषा और संस्कृति की सीमाओं को पार कर लेता है.'

'पिक्चर अभी बाकी है'
शाहरुख खान ने यह भी कहा कि ये सब देखकर संतोष होता है कि उनकी फिल्मों ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में दर्शकों का दिल जीता है. उन्होंने IMDb का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस 25 साल के सफर को पहचान देना उनके लिए गर्व की बात है. उन्होंने अपने अंदाज में जोड़ा 'पिक्चर अभी बाकी है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम की बदलती धारणा 
इस रिपोर्ट में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम की बदलती धारणा पर भी रोशनी डाली गई है. जहां सहस्राब्दी की शुरुआत में केवल 13 प्रमुख पुरुष सितारे 25 टॉप फिल्मों में नजर आए थे, वहीं पिछले पांच वर्षों में यह संख्या 23 हो गई है. इनमें प्रभास, अल्लू अर्जुन, सूर्या और विजय जैसे कलाकार ही हैं जो एक से अधिक बार टॉप फिल्मों का हिस्सा रहे. 

स्टार्स के अकेले सफलता की गारंटी नही 
 IMDb का कहना है कि आज के दौर में स्टार्स अकेले सफलता की गारंटी नहीं होते. अब वे फिल्म की एक बड़ी टीम का हिस्सा होते हैं और कहानी की गुणवत्ता को निखारते हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि आज के दर्शक भले ही स्टार्स के साथ सेल्फी लेने की कतार में खड़े हो जाएं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे फिल्म देखने भी जाएं. यह रिपोर्ट इस बात का प्रतीक है कि कैसे शाहरुख खान जैसे दिग्गज कलाकार ने दो दशकों से भी ज्यादा वक्त तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है और आज भी उनका स्टारडम कम नहीं हुआ है. बता दें कि शाहरुख के बाद इस लिस्ट में दूसरा नाम मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड ऋतिक रोशन का है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Shah Rukh KhanIMDb

Trending news

अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
weather update
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
PPF
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
Jammu and Kashmir
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
NIA
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
;