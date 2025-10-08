इंडस्ट्री के सबसे अमीर डायरेक्टर ने प्रोडक्शन हाउस के लिए किराए पर लिया नया ऑफिस, हर महीने चुकाएंगे लाख रुपये रेंट

Dharma Productions New Office: 'कुछ-कुछ होता है' और 'ऐ दिल है मुश्किल' जैसी कई हिट फिल्में बनाने वाले प्रोडक्शंस ने हाल ही में नया ऑफिस किराए पर लिया है. इस ऑफिस का किराया सुन आपके होश ही उड़ जाएंगे.
Trending Photos
Dharma Productions New Office: 'कुछ कुछ होता है', 'कभी खुशी कभी गम' और 'माइ नेम इज खान' जैसी सुपरहिट फिल्मों को बनाने वाले धर्मा प्रोडक्शंस ने मुंबई के अंधेरी में एक नया ऑफिस किराए पर खरीदा है. इस ऑफिस के महीने का किराया सुन आप भी हैरान रह जाएंगे. निर्माता-निर्देशक करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने 4 साल के लिए मुंबई में एक नया दफ्तर किराए पर लिया है.
किराए पर खरीदा ऑफिस
इस ऑफिस के लिए धर्मा प्रोडक्शन हर महीने 15 लाख रुपये किराया चुकाएगा और हर साल किराए में 5 प्रतिशत वृद्धि होगी. इस हिसाब से देखा जाए तो साल 2025 में कुल खर्च 7.75 करोड़ रुपये आएगा. संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के मुताबिक, ये लेन-देन सितंबर 2025 में पंजीकृत हुआ है. ये दफ्तर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास है. यह जानकारी एक वेबसाइट पर संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों से मिली है. ऑफिस पिछले महीने किराए पर लिया गया.
खास है अंधेरी इलाका
मुंबई का अंधेरी इलासा प्रमुख रियर एस्टेट बाजार है. यह इलाका सड़क, रेल और मेट्रो के जरिए जुड़ा हुआ है. इसके अलावा यह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास है. यह इलाका वाणिज्यिक और आवासीय दोनों तरह की जरूरतों को पूरा करता है.
बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, धर्मा प्रोडक्शन हाउस ने 5,500 वर्ग फुट में फैला ये दफ्तर मुंबई के अंधेरी पश्चिम में सिग्नेचर बाय लोटस डेवलपर्स में स्थित है. 2.04 लाख के स्टाम्प पर इसका सौदा हुआ है. इसी के साथ 1,000 रुपये पंजीकरण शुल्क और 1 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा की गई है. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक, करण जौहर 1800 करोड़ के मालिक है और पिछले साल उन्होंने 8 लाख रुपये प्रति माह के हिसाब से एक संपत्ति ली थी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.