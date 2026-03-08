भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप, सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर किया धमाका, नाचने लगीं नुसरत भरुचा

India T20 World Cup Champion: भारतीय टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्रिकेट के मामले में वे सबसे बड़े धुरंधर हैं. टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद देशभर में खुशी का माहौल है. आम लोगों के साथ-साथ सेलेब्स भी बधाई दे रहे हैं.
Trending Photos
India T20 World Cup Champion: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने शानदार खेल खेलते हुए चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया. इस ऐतिहासिक जीत पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारों ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की और टीम इंडिया के लिए प्यार जाहिर किया.
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट टीम इंडिया की जीत पर उन्हें बधाई दी. ट्वीट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा 'इतना चिल्ला-चिल्लाकर मेरा गला रुंध गया है, लेकिन मेरी मुस्कान पूरे हफ्ते कहीं नहीं जा रही. टीम इंडिया तुमने आज रात करोड़ों दिलों को गर्व से धड़का दिया! एक बार फिर चैंपियंस!'
जान्हवी कपूर ने भी दी बधाई
अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर इस पल को शेयर करते हुए जान्हवी कपूर ने भी टीम इंडिया को बधाई दी. पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा 'मैंने कहा...विश्व के चैंपियंस वंदे मातरम'
I said.......
Champions of the World
Vande MataramINDvsNZ https://t.co/gMXWJQbdb0
Jahnavi Kapoor (JahnviKapoorFC) March 8, 2026
एक्ट्रेस नुसरत भरुचा ने घर बैठे टीवी पर टी20 वर्ल्ड कप देखा. जब टीम इंडिया मैच जीत गई तो वह खुशी से नाचने लगी. हसीना की खुशी बता रही है कि वह इस जीत से कितना खुश हैं.
बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इस पल की एक तस्वीर शेयर की. इसके साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा 'भाई दिख गयाl'
Bhai dikh gaya WorldCupFinal twitter.com/FQ3Z2aD8Sl
Ayushmann Khurrana March 8, 2026
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.