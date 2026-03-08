Advertisement
भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप, सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर किया धमाका, नाचने लगीं नुसरत भरुचा

भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप, सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर किया धमाका, नाचने लगीं नुसरत भरुचा

India T20 World Cup Champion: भारतीय टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्रिकेट के मामले में वे सबसे बड़े धुरंधर हैं. टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद देशभर में खुशी का माहौल है. आम लोगों के साथ-साथ सेलेब्स भी बधाई दे रहे हैं. 

 

Mar 09, 2026, 12:24 AM IST
टीम इंडिया बनी वर्ल्ड चैंपियन इन सेलेब्स ने दी बधाई
टीम इंडिया बनी वर्ल्ड चैंपियन इन सेलेब्स ने दी बधाई

India T20 World Cup Champion: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने शानदार खेल खेलते हुए चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया. इस ऐतिहासिक जीत पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारों ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की और टीम इंडिया के लिए प्यार जाहिर किया.

अजय देवगन ने टीम इंडिया को कहा चैंपियन 

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट टीम इंडिया की जीत पर उन्हें बधाई दी. ट्वीट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा 'इतना चिल्ला-चिल्लाकर मेरा गला रुंध गया है, लेकिन मेरी मुस्कान पूरे हफ्ते कहीं नहीं जा रही. टीम इंडिया तुमने आज रात करोड़ों दिलों को गर्व से धड़का दिया! एक बार फिर चैंपियंस!'

जान्हवी कपूर ने भी दी बधाई
 
अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर इस पल को शेयर करते हुए जान्हवी कपूर ने भी टीम इंडिया को बधाई दी. पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा 'मैंने कहा...विश्व के चैंपियंस वंदे मातरम'

नाचने लगी नुसरत भरुचा

एक्ट्रेस नुसरत भरुचा ने घर बैठे टीवी पर टी20 वर्ल्ड कप देखा. जब टीम इंडिया मैच जीत गई तो वह खुशी से नाचने लगी. हसीना की खुशी बता रही है कि वह इस जीत से कितना खुश हैं. 

अनुपम खेर ने भी दी बधाई

एक्टर अनुपम खेर ने टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाते हुए पोस्ट शेयर किया और लिखा ‘इंडिया चैंपियन है. जय हिंद.’

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आयुष्मान खुराना 

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इस पल की एक तस्वीर शेयर की. इसके साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा 'भाई दिख गयाl'

 

