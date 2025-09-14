'भारत को नहीं खेलना चाहिए....', इंडिया-पाक मैच के खिलाफ 74 साल का ये एक्टर, बोले- 'हमारे लोगों का खून बहाया....'

Nana Patekar On Asia Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का महामुकाबला आज (14 सितंबर) रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होना है. इस मुकाबले को लेकर लगातार हंगामा जारी है. हाल ही में नाना पाटेकर ने भी इस मामले में अपनी राय रखी और कहा कि भारत को नहीं खेलना चाहिए.
Nana Patekar On Asia Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच आज (14 सितंबर) को एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का महा मुकाबला रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होना है. पहलगाम आतंकी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली बार भारत-पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर आपस में भिड़ेंगे. एशिया कप 2025 को लेकर भारत-पाकिस्तान के मैच खेलने पर लगातार हंगामा जारी है. दरअसल, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में तमाम पाकिस्तानी सितारो के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बैन हो गए थे. ऐसे में लोग भारत का पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का विरोध कर रहे हैं.
इंडिया-पाक मैच के खिलाफ बोले नाना पाटेकर
इस मामले पर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर ने भी अपनी राय रखी और मैच नहीं खेलने को कहा. नाना पाटेकर ने न्यूज एजेंसी संग बातचीत के दौरान इस मामले पर बात की. उन्होंने कहा कि 'सच कहूं तो मुझे लगता है कि मुझे इस पर बोलना भी नहीं चाहिए. फिर भी, मेरी निजी राय यही है कि भारत को नहीं खेलना चाहिए. मुझे लगता है कि जब हमारे लोगों का खून बहा है, तो हमें उनके साथ क्यों खेलना चाहिए? मेरा मानना है कि मुझे सिर्फ उन मामलों पर बोलना चाहिए जो मेरे हाथ में हैं.'
सुनील शेट्टी ने भी रखी अपनी राय
वहीं इस मामले में बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने भी अपनी राय रखी. हालांकि सुनील शेट्टी ने मैच का विरोध नहीं किया. सुनील शेट्टी ने कहा कि 'भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर इस समय हर व्यक्ति की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों या खेल संस्था का दोष नहीं है. यह केवल एक अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन है, जिसे वर्ल्ड स्पोर्टिंग बॉडी आयोजित करती है और इसमें कई देश के खिलाड़ी शामिल होते है. इसलिए जरूरी है कि इसके नियमों को फॉलो किया जाए.' सुनील शेट्टी ने आगे कहा कि 'भारतीय होने के नाते मुझे लगता है कि ये हमारी इंडिविजुअल चॉइस है कि हम इसे देखना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं या नहीं.'
कहां देख सकते मैच?
बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच रविवार 14 अगस्त को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत के समय के मुताबिक, मैच का टॉस 7:30 बजे होगा और रात 8 बजे मैच शुरू होगा. इस मैच को आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के कई चैनलों पर लाइव देख सकते है.
