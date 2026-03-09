'कहा था नहीं देखूंगा तो जीत जाएंगे...'आखिरकार काम आया अमिताभ बच्चन का ये 'टोटका', भारत के टी-20 वर्ल्ड कप जीतने पर बोले एक्टर

Amitabh Bachchan on India won T20 World Cup final: टी-20 वर्ल्ड कप मैच भारतीय टीम ने अपने नाम किया. ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया. जहां पर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से मात देकर ट्रॉफी अपने नाम की. भारतीय टीम ने जैसे ही वर्ल्ड कम अपने नाम किया तो आसमान पटाखों की आवाज से गूंज उठा तो वहीं सोशल मीडिया चैंपियंस की फोटोज से भर गया. इस बीच बॉलीवुड से लेकर आम लोगों ने टीम इंडिया को बधाई दी. लेकिन, इस जीत के जश्न के दौरान अमिताभ बच्चन ने ऐसा पोस्ट किया जो लोगों का अब ध्यान खींच रहा है.

कहा था नहीं देखूंगा तो...

दरअसल, बिग बी कई बार पहले भी अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि टीम इंडिया ने इसलिए मैच जीता क्योंकि उन्होंने मैच नहीं देखा था. ऐसे में अमिताभ बच्चन ने लेट नाइट एक ऐसा ही ट्वीट किया जो अब वायरल हो रहा है. अमिताभ बच्चन ने एक्स पर लिखा- 'T 5679 - कहा था नहीं देखूंगा तो जीत जाएंगे ! हो गया !' इस ट्वीट के साथ ही एक्स पर बिग बी ने चैंपियंस टीम की कई सारी फोटोज शेयर की हैं.

फैंस के मजेदार कमेंट्स

इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बिग बी को फैंस मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'सर, आपने बहुत बड़ा सेक्रिफाइज किया है.' दूसरे ने लिखा- 'अगर ऐसा हो तो आपने अच्छा किया है. अगली बार भी ऐसा ही करना.' तीसरे ने लिखा- 'मैंने भी यही किया और शुक्र है कि इंडिया जीत गई.'

कई सेलेब्स ने जीत पर किया पोस्ट

टी-20 वर्ल्ड चैंपियंस जैसे ही भारतीय टीम बनी तो कई सितारों ने सोशल मीडिया पर इस जीत का जश्न मनाया. अक्षय कुमार ने एक जीआईएफ शेयर किया आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' का. इस जीआईएफ में वो डांस कर रहे थे. इसे शेयर करते हुए लिखा-' हर घर का माहौल. बधाई हो टीम इंडिया वर्ल्ड कप घर लाने के लिए.' इसके साथ ही अजय देवगन, सोनल चौहान, सिंगर गायक सुखबीर, फाल्गुनी पाठक, विवेक ओबरॉय, अनन्या पांडे, जूनियर एनटीआर, परिणीति चोपड़ा, मेगास्टार चिरंजीवी, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, सनी देओल और सुनील शेट्टी समेत कई सितारों ने भारतीय टीम की फोटोज शेयर की और जमकर बधाई दी.