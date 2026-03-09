Advertisement
trendingNow13134742
Hindi Newsबॉलीवुडकहा था नहीं देखूंगा तो जीत जाएंगे...आखिरकार काम आया अमिताभ बच्चन का ये टोटका, भारत के टी-20 वर्ल्ड कप जीतने पर बोले एक्टर

'कहा था नहीं देखूंगा तो जीत जाएंगे...'आखिरकार काम आया अमिताभ बच्चन का ये 'टोटका', भारत के टी-20 वर्ल्ड कप जीतने पर बोले एक्टर

भारतीय टीम के  T20 World Cup जीतने के बाद फैंस और सेलेब्स की खुशी थमने का नाम नहीं ले रही. हर कोई अपनी-अपनी तरह से इस जीत के जश्न को मना रहा है. ऐसे में बिग बी ने ऐसा ट्वीट किया जो कुछ ही पल में वायरल हो गया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 09, 2026, 02:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमिताभ बच्चन
अमिताभ बच्चन

Amitabh Bachchan on India won T20 World Cup final: टी-20 वर्ल्ड कप मैच भारतीय टीम ने अपने नाम किया. ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया. जहां पर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से मात देकर ट्रॉफी अपने नाम की. भारतीय टीम ने जैसे ही वर्ल्ड कम अपने नाम किया तो आसमान पटाखों की आवाज से गूंज उठा तो वहीं सोशल मीडिया चैंपियंस की फोटोज से भर गया. इस बीच बॉलीवुड से लेकर आम लोगों ने टीम इंडिया को बधाई दी. लेकिन, इस जीत के जश्न के दौरान अमिताभ बच्चन ने ऐसा पोस्ट किया जो लोगों का अब ध्यान खींच रहा है.

कहा था नहीं देखूंगा तो...

दरअसल, बिग बी कई बार पहले भी अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि टीम इंडिया ने इसलिए मैच जीता क्योंकि उन्होंने मैच नहीं देखा था. ऐसे में अमिताभ बच्चन ने लेट नाइट एक ऐसा ही ट्वीट किया जो अब वायरल हो रहा है. अमिताभ बच्चन ने एक्स पर लिखा- 'T 5679 - कहा था नहीं देखूंगा तो जीत जाएंगे  ! हो गया  !' इस ट्वीट के साथ ही एक्स पर बिग बी ने चैंपियंस टीम की कई सारी फोटोज शेयर की हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

फैंस के मजेदार कमेंट्स
इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बिग बी को फैंस मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'सर, आपने बहुत बड़ा सेक्रिफाइज किया है.' दूसरे ने लिखा- 'अगर ऐसा हो तो आपने अच्छा किया है. अगली बार भी ऐसा ही करना.' तीसरे ने लिखा- 'मैंने भी यही किया और शुक्र है कि इंडिया जीत गई.'

टीम इंडिया की जीत पर खुशी से झूम उठीं अनुष्का शर्मा, बैक-टू-बैक विन पर दी बधाई, बोलीं- ‘शानदार टीम…’

कई सेलेब्स ने जीत पर किया पोस्ट

टी-20 वर्ल्ड चैंपियंस जैसे ही भारतीय टीम बनी तो कई सितारों ने सोशल मीडिया पर इस जीत का जश्न मनाया. अक्षय कुमार ने एक जीआईएफ शेयर किया आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' का. इस जीआईएफ में वो डांस कर रहे थे. इसे शेयर करते हुए लिखा-' हर घर का माहौल. बधाई हो टीम इंडिया वर्ल्ड कप घर लाने के लिए.' इसके साथ ही अजय देवगन, सोनल चौहान, सिंगर गायक सुखबीर, फाल्गुनी पाठक, विवेक ओबरॉय, अनन्या पांडे, जूनियर एनटीआर, परिणीति चोपड़ा, मेगास्टार चिरंजीवी, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, सनी देओल और सुनील शेट्टी समेत कई सितारों ने भारतीय टीम की फोटोज शेयर की और जमकर बधाई दी.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Amitabh BachchanT20 World Cup final

Trending news

इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
Indigo flight
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
jammu kashmir news
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
india iran news
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
Droupadi Murmu
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
Lok Sabha
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?
Supreme Court News
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?