बॉलीवुड का वो हीरो… जिसने 13 साल तक की देश की सेवा, फिर 34 की उम्र में देखा एक्टर बनने का सपना, शाहरुख खान के साथ दी हिट फिल्म

भारतीय सेना में सेवा देने वाले जवानों की कहानियां हमेशा साहस, अनुशासन और समर्पण से भरी होती हैं. लेकिन जब यही जवान किसी दूसरी फील्ड में भी शानदार प्रदर्शन देते दिखाई दें, तो वो कहानी और भी खास बन जाती है. फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार आए हैं, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत किसी और पेशे से की और बाद में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.
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भारतीय सेना के एक मेजर ने करीब 13 साल तक देश की सेवा की. एक सिक्योर और रिप्यूटेटेड करियर होने के बावजूद, उनके मन में सिनेमा का सपना बसता था. सेना में अनुशासन और जिम्मेदारी निभाते हुए भी उन्होंने अपने इस सपने को जिंदा रखा. लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपको अपने आगे आने वाले जीवन के बारे में कुछ पता न हो. आज हम जिस मेजर और कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बिक्रमजीत कंवरपाल हैं. हिमाचल प्रदेश के सोलन में जन्म लेने वाले बिक्रमजीत के पिता मेजर द्वारका नाथ कंवरपाल भारतीय सेना के एक बड़े अधिकारी और 'कीर्ति चक्र' विजेता थे.
आर्मी की छावनियों में पलने-बढ़ने वाले बिक्रमजीत के लिए डिसिप्लेन कोई नियम नहीं, बल्कि डेली लाइफस्टाइल था. देश के फेमस लॉरेंस स्कूल, सनावर में पढ़ाई के दौरान ही उनके भीतर एक्टिंग का कीड़ा जाग चुका था. स्कूल के प्ले और फंक्शन में वो हमेशा से ही आगे रहते, लेकिन जब करियर चुनने की बारी आई, तो उन्होंने भी अपने पिता की राह चुनी और साल 1989 में भारतीय सेना के 'हॉडसन्स हॉर्स' (आर्मर्ड कॉर्प्स) में भर्ती हो गए.
13 तक की देश की सेवा
कंवरपाल सिर्फ एक सख्त मेजर ही नहीं थे बल्कि एक रॉकस्टार, हर पार्टी की शान, दोस्तों के बीच फेमस और एक शानदार अंग्रेजी बोलने वाले खुशमिजाज व्यक्ति थे. उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में भी सेवा दी, जहां कंपा देने वाली ठंड और हर पल मौत के साये ने उन्हें मजबूत बना दिया. 13 साल तक सेना में सेवा देने के बाद, जब वो अपने करियर के पीक पर थे, तब उन्होंने अपने अंदर छिपे एक्टिंग के कीड़े को बाहर निकाला और 34 की उम्र में कैमरे का सामना करने का फैसला किया.
शाहरुख खान के साथ दी हिट
मेजर कंवरपाल अपना सपना पूरा करने मुंबई आ गए, जहां उनकी पहली मुलाकात साल 2002 में मुंबई के खार इलाके में रहने वाली एक्ट्रेस और निर्देशक पूजा भट्ट से हुई. एक्ट्रेस से मुलाकात के बाद उन्हें अपनी पहली फिल्म 'पाप' (2003) मिली. इस फिल्म के बाद उन्हें कई फिल्मों में ऑफर मिला और एक मजबूत, वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई. इस दौरान उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘डॉन’ में काम किया, जिसमें वो डॉ. अशोक खिलवानी का किरदार निभाते हुए नजर आए थे. वहीं रणबीर कपूर के साथ फिल्म ‘‘रॉकेट सिंह' में भी उनके बॉस के तौर पर नजर आए.
सख्त किरदार के पीछे छिपा कोमल व्यक्ति
कंवरपाल ने अपनी फिल्मों में हमेशा मजबूत और रुतबे वाले किरदार निभाए. वहीं 'फ्रोजन' और 'द गाजी अटैक' जैसी फिल्मों में उन्होंने सैन्य सलाहकार के रूप में अपने असल जीवन के अनुभवों को सिनेमा के पर्दे पर उतारा और देखते ही देखते वो फिल्मों के साथ-साथ छोटे पर्दे और ओटीटी पर छा गए. उन्होंने अनिल कपूर की सीरीज '24' में एजेंट प्रधान का किरदार निभाया था, जिसकी काफी तारीफ हुई थी. लेकिन पर्दे पर सख्त नजर आने वाले कंवरपाल पर्दे के पीछे बहुत ही कोमल इंसान थे और हमेशा मौज-मस्ती करते रहते थे.
कोरोना से हारी जंग
दुर्भाग्य से, उनका जीवन ज्यादा लंबा नहीं रहा. साल 2021 में कोविड-19 वायरस की दूसरी लहर में 1 मई 2021 को उनका निधन हो गया. उनकी मौत ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को गहरा झटका दिया. कई कलाकारों और फैंस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, देश और फिल्मी दुनिया में उनके योगदान को याद किया.
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