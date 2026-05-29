करण जौहर ने आलिया-काजोल-करीना से लेकर शाहरुख-वरुण तक को क्यों किया अनफॉलो? अब खुद फिल्ममेकर ने बताई सच्चाई

Karan Johar Unfollowing Celebs On Instagram: बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है. करण जौहर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी फॉलोइंग लिस्ट में अचानक एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसमें शाहरुख खान, आलिया भट्ट, काजोल, करीना कपूर और मनीष मल्होत्रा जैसे करीबी सितारों के नाम गायब हो गए थे.

करण जौहर ने सितारों को क्यों किया अनफॉलो?

जैसे ही फैंस को पता चला कि करण जौहर ने फिल्म इंडस्ट्री के कई दोस्तों को अनफॉलो कर दिया है, सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गईं. लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या करण के अपने करीबी सितारों के साथ रिश्ते खराब हो गए हैं? क्या बॉलीवुड में कोई नया वॉर शुरू हो गया है? इन चर्चाओं ने तूल तब पकड़ा, जब फैंस ने देखा कि 17 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद करण की फॉलोइंग लिस्ट सिमटकर केवल 78 लोगों तक रह गई थी. हालांकि, प्रियंका चोपड़ा अभी भी उनकी लिस्ट में शामिल थीं, जिससे लोगों की जानने की उत्सुकता और बढ़ गई.

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'यह एक डिजिटल डिटॉक्स'

इन अफवाहों के तेजी से फैलने के बाद करण जौहर ने इसके पीछे की वजह का खुलासा किया. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए साफ किया कि यह किसी से नाराजगी या विवाद का नतीजा नहीं है. उन्होंने इसे पूरी तरह से एक पर्सनल निर्णय बताते हुए कहा, 'यह एक डिजिटल डिटॉक्स है. मैं सोशल मीडिया पर अपना समय और ऊर्जा बचाने के लिए सभी को अनफॉलो कर रहा हूं.'

'इसे नेशनल न्यूज न बनाएं'

उन्होंने स्टोरी में आगे नाराजगी जाहिर करते हुए लोगों से अपील की कि वे इसे बेवजह तूल न दें. 'भगवान के लिए इसे नेशनल न्यूज न बनाएं. कृपया कुछ और क्लिकबेट ढूंढ़ें, यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है.' आखिर में करण जौहर ने साफ किया कि उनके और बॉलीवुड के सितारों के बीच सब कुछ ठीक है. यह कदम केवल उनके सोशल मीडिया उपयोग को कम करने और मानसिक शांति के लिए उठाया गया एक व्यक्तिगत प्रयास है.