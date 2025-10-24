I Loved Dharmendra... इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार की बीवी, हेमा मालिनी के सामने किया था प्यार का इजहार, बोलीं- ‘मुझे चाहिए था बसंती का रोल...’

Jaya Bachchan Heartfelt Confession: हम यहां 77 साल की हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा जया बच्चन की बात कर रहे हैं, जो आज बच्चन परिवार की बहू हैं. हिंदी सिनेमा में उनका सफर काफी यादगार रहा है. उन्होंने अपने दौर में कई हिट फिल्मों दीं. साथ ही हिंदी सिनेमा के तमाम दिग्ग्ज सुपरस्टार्स के साथ काम किया, जिनमें बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र भी शामिल हैं. दोनों में साथ में तीन बड़ी फिल्मों में काम किया और तीनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं.

जया बच्चन अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. एक बार जया बच्चन ने अपने दिल की बात खुलकर कही थी जब उन्होंने धर्मेंद्र के लिए अपने प्यार का इजहार किया था. हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने ये बात खुद धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी के सामने कही थी. ये वाकया उस वक्त का है जब जया बच्चन और हेमा मालिनी एक साथ फिल्ममेकर करण जौहर के टॉक शो ‘कॉफी विद करण’ में पहुंची थीं. शो में जया बच्चन ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार धर्मेंद्र को देखा तो वो उनसे बेहद इंप्रेस हो गई थीं.

हेमा मालिनी के सामने कही थी ये बात

जया ने बताया, ‘मुझे बसंती का रोल करना चाहिए था, क्योंकि मैं धर्मेंद्र से प्यार करती थी’. उन्होंने आगे बताया कि जब उन्होंने पहली बार धर्मेंद्र को देखा, तो वो नहीं जानती थीं कि क्या करें. जया ने बताया कि उस वक्त धर्मेंद्र ने सफेद पैंट और जूते पहने थे और वो किसी ग्रीक गॉड जैसे लग रहे थे. उनकी इस बात पर हेमा मालिनी और करण जौहर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और माहौल भी हल्का-फुल्का मजेदा हो गया. जया बच्चन और धर्मेंद्र ने साल 1971 में आई फिल्म ‘गुड्डी’ में साथ काम किया था.

‘गुड्डी फिल्म में साथ किया था काम

इस फिल्म में जया ने एक 16 साल की भोली लड़की ‘गुड्डी’ का किरदार निभाया था, जो अपने फेवरेट फिल्म स्टार धर्मेंद्र से प्यार करने लगती है. फिल्म में धर्मेंद्र ने खुद का ही रोल निभाया था. इस किरदार ने जया बच्चन को रातों-रात स्टार बना दिया और लोगों ने उनकी मासूमियत को खूब पसंद किया. इसके बाद दोनों ‘शोले’ फिल्म में नजर आए. इस फिल्म में अभिताभ बच्चन भी साथ नजर आए थे, जो उनके प्यार में पड़ जाते हैं. इस फिल्म के सालों बाद जया बच्चन और धर्मेंद्र फिर से एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आए.

करण जौहर की फिल्म में साथ आए थे नजर

दोनों ने करण जौहर की फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में साथ काम किया. धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जया हमेशा उनकी ‘गुड्डी’ रहेंगी और उनके साथ उनका रिश्ता बहुत खास है. दोनों की ऑन-स्क्रीन बॉन्डिंग आज भी दर्शकों के दिलों में ताजा है और उनके पुराने किस्से आज भी फैंस को मुस्कुरा देते हैं. बात दें, धर्मेंद्र ने बिना अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए 1980 में हेमा मालिनी से शादी की थी, जबकि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने 3 जून 1973 को शादी की थी.