‘खाओ मां कसम...’ चहल ने एक्स-वाइफ धनश्री पर कसा तंज? 4 करोड़ की एलिमनी पर आया रिएक्शन, फिर डिलीट किया पोस्ट

Yuzvendra Dig on Dhanashree: हाल ही में सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको उनके फैंस और बाकी यूजर्स एक्स-वाइफ धनश्री वर्मा को मिलने वाली 4 करोड़ की एलिमनी से जोड़ कर देख रहे हैं. हालांकि, उन्होंने ये पोस्ट हटा दिया था, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉर्ट वायरल हो गया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:18 AM IST
‘खाओ मां कसम...’ चहल ने एक्स-वाइफ धनश्री पर कसा तंज?

Yuzvendra Dig on Dhanashree 4 Cr Alimony: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और बॉलीवुड एक्ट्रेस-डांसर धनश्री वर्मा तलाक के बाद भी किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. इसी बीच चहल ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं, जिसके पीछे की वजह क्रिकेट, कोई बयान या वायरल वीडियो नहीं, बल्कि एक कोर्ट का वो फैसला है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. कई यूजर्स की तरह चहल ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कोर्ट के उस फैसल का एक स्क्रीनशॉर्ट शेयर किया है. 

खास बात ये है कि इसके साथ उन्होंने कुछ ऐसा कैप्शन लिखा, जो हर किसी का ध्यान खींच रहा है. चहल के फैंस और बाकी यूजर्स उनके इस पोस्ट और कैप्शन को उनकी एक्स-वाइफ धनश्री वर्मा को मिलने वाली 4 करोड़ की एलिमनी से जोड़ कर देख रहे हैं, जिनका मानना है कि वो धनश्री की टांग खींच रहे हैं. चहल ने जो कोर्ट के फैसले का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उसमें लिखा है, ‘आर्थिक रूप से स्वतंत्र पत्नी अपने पति से भरण-पोषण (एलिमनी) की मांग नहीं कर सकतीं’.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या चहर ने धनश्री पर कसा तंज? 

इस स्क्रीनशॉट के साथ चहल ने कैप्शन में लिखा, ‘मां कसम खाओ नहीं पलटोगे इस फैसले से’. हालांकि, इसको पोस्ट थोड़ी देर बाद ही डिलीट कर दिया गया, लेकिन उससे पहले इसका भी स्क्रीनशॉर्ट सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया. इस पोस्ट के बाद लोग ये कयास लगाने लगे कि क्या चहल ने इसे अपनी एक्स-वाइफ धनश्री वर्मा पर इशारा करते हुए शेयर किया है. चहल और धनश्री का नाम पिछले कुछ महीनों से तलाक को लेकर सुर्खियों में हैं. दोनों ने 2020 में शादी की थी. 

‘बस खुद को मार डालूं...’ 40 साल की हसीना, झेला डिप्रेशन का दर्द, कई बार हुईं रिजेक्ट, आज भी अच्छे रोल की तलाश में भटक रही एक्ट्रेस

धनश्री को मिली 4 करोड़ की एलिमनी!

हालांकि, इस साल दोनों ने ऑफिशियली तलाक ले लिया. तलाक के समय खबरें आई थीं कि दोनों के बीच 4 करोड़ रुपए का समझौता हुआ, लेकिन दोनों ने इसे कभी ऑफिशियली नहीं बताया. फैंस ने चहल की इस पोस्ट और उनकी तलाक और एलिमनी से जोड़कर देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर कई मीम्स और रिएक्शन भी वायरल हो रहे हैं. कुछ लोग इसे ‘सैवेज मूव’ कह रहे थे, जबकि कई ने चहल से कहा कि वो शांति से आगे बढ़ें. चहल की ये पोस्ट तब आई जब वो एक्स इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन के साथ एक मजेदार रील में नजर आए. 

वायरल हो रही चहल और धवन की मस्ती

इस रील में धवन चहल से हंसते हुए कहते हैं, ‘तेरी भी शादी करवा देंगे बेटा’, जिस पर चहल हकलाते नजर आते हैं. ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आया और जल्दी ही वायरल हो गया. वीडियो का कैप्शन था, ‘एक बार फिर से दूल्हा बनने का मन है बेटा... तू रुक जा थोडा’. इस रील में चहल और धवन की कॉमिक टाइमिंग और दोस्ताना अंदाज को काफी सराहा गया. सोशल मीडिया पर उनके मजेदार अंदाज ने फैंस को खूब हंसाया और उनका पर्सनल लाइफ का ड्रामा थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया.

Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं.

Yuzvendra Chahal, Dhanashree Verma

