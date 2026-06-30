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क्या बदलने वाला है भारतीय सिनेमा? सरकार के 2 फैसलों से फिल्म इंडस्ट्री को मिलेगा बड़ा फायदा; केंद्र ने बनाया हाई लेवल स्टडी ग्रुप

Indian Cinema: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को लेकर दो बड़े फैसले लिए हैं. ये कदम भारतीय फिल्म उद्योग को आगे बढ़ाने में काफी कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इनसे देशभर में सिनेमा स्क्रीन की संख्या बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 30, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:44 AM IST
क्या बदलने वाला है भारतीय सिनेमा? सरकार के 2 फैसलों से फिल्म इंडस्ट्री को मिलेगा बड़ा फायदा; केंद्र ने बनाया हाई लेवल स्टडी ग्रुप
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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