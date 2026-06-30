/क्या बदलने वाला है भारतीय सिनेमा? सरकार के 2 फैसलों से फिल्म इंडस्ट्री को मिलेगा बड़ा फायदा; केंद्र ने बनाया हाई लेवल स्टडी ग्रुप

Indian Cinema: भारतीय फिल्म उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए. यह बैठक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई. मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मंत्री ने फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने, डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन को मजबूत करने के लिए तुरंत संरचनात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.
एक अहम फैसले के तहत मंत्रालय ने प्रसार भारती के चेयरपर्सन प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल स्टडी ग्रुप बनाया है, जो भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन करेगा. इस ग्रुप में इंडस्ट्री के एक्सपर्ट और टेक्नोलॉजी पार्टनर शामिल होंगे. एक अन्य कदम के तहत मंत्रालय ने राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए सिनेमा से जुड़े नियमों का एक मॉडल भी तैयार किया है.
एक बयान में कहा गया, 'सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज दो बड़े फैसले लिए हैं. इन कदमों से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही इनसे देशभर में सिनेमा स्क्रीन की संख्या बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी. ये फैसले केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग में लिए गए हैं.' प्रसून जोशी की अध्यक्षता वाला स्टडी ग्रुप तीन हफ्तों में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.
यह ग्रुप भारतीय फिल्मों को ग्लोबल मार्केट में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने के उपायों और सिनेमा पर नई टेक्नोलॉजी के प्रभाव का अध्ययन करेगा. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल प्रोडक्शन शामिल हैं. ग्रुप यह सुझाव देगा कि भारतीय फिल्म निर्माता इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. ग्रुप यह भी देखेगा कि फिल्म निर्माता बाजार से इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस कैसे हासिल कर सकते हैं, फिल्म प्रोडक्शन के लिए फंडिंग के नए विकल्प क्या हो सकते हैं और प्रोडक्शन व डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसे जुटाने में उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
यह ग्रुप राज्य सरकारों और दूसरे संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम करेगा और सबसे बेहतर तरीकों की पहचान करेगा. यह भारतीय सिनेमा के दीर्घकालिक विकास के लिए एक व्यापक नीति-रूपरेखा की भी सिफारिश करेगा. यह स्टडी ग्रुप देशभर के सभी संबंधित पक्षों से सलाह-मशविरा करेगा. रिलीज में बताया गया है कि सिनेमा और थिएटर का नियमन राज्य सूची के अंतर्गत आता है. इसमें कहा गया, 'अलग-अलग राज्य सिनेमा और थिएटर के लिए जरूरी मंजूरियों के लिए अलग-अलग नियमों का पालन करते हैं. यह खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में सिनेमा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में एक बड़ी बाधा रहा है.'
सिनेमा इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने मॉडल नियमों का एक सेट तैयार किया है. ये नियम सभी संबंधित पक्षों से बातचीत के बाद तैयार किए गए हैं. मंत्रालय ने अब ये 'मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशंस' सभी राज्य सरकारों को भेज दिए हैं और उनसे इन नियमों को अपनाने का अनुरोध किया है. रिलीज में कहा गया है कि मंत्रालय राज्यों को इन नियमों को लागू करने में भी मदद करेगा. इसमें कहा गया, 'ये सभी फैसले मिलकर एक मजबूत, आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय फिल्म उद्योग का निर्माण करेंगे. भारतीय सिनेमा रचनात्मकता, संस्कृति और इनोवेशन का एक सशक्त माध्यम बना रहेगा.'