Indian Institute of Zombies Film Review: मौज-मस्ती से भरपूर है हॉरर-कॉमेडी फिल्म, Gen-Z तो जरूर देखें

फिल्म: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉम्बीज (IIZ)

निर्देशक: गगनजीत सिंह और आलोक कुमार द्विवेदी

कलाकार: अनुप्रिया गोयनका, मोहन कपूर, रंजन राज, रोज सरदाना और सचिन कवेथम

रन टाइम: 2 घंटे 17 मिनट

कहां देखें: सिनेमाघरों में

रेटिंग: 3

Indian Institute of Zombies Film Review: अगर आप एक अलग तरह की कॉमेडी और हॉरर फिल्मों में दिलचस्पी रखते हैं तो 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉम्बीज' मूवी रिलीज हो गई है.इस मूवी की कहानी इंजीनियरिंग कॉलेज में अचानक फैले जॉम्बी वायरस की कहानी दिखाती है.इसमें जॉम्बीज कैंपस के कॉरिडोर्स, क्लासरूम्स और हॉस्टल्स पर हमला करते नजर आते हैं. नतीजा ये है कि ये एक बेहद मनोरंजक हॉरर-कॉमेडी, जो Gen-Z ह्यूमर,दोस्ती के ड्रामे और जॉम्बी एक्शन का शानदार मेल पेश करती है.

क्या है मूवी में खास?

इस फिल्म में हॉस्टल की गॉसिप,क्लासरूम पॉलिटिक्स और आखिरी वक्त की सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज सब कुछ कॉलेज कल्चर से गहराई से जुड़ा हुआ लगता है,बस इसमें जॉम्बीज का खौफनाक ट्विस्ट जोड़ दिया गया है.इसका निर्देशन गगनजीत सिंह और आलोक द्विवेदी इस ने किया है. उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो यंग,सेल्फ-अवेयर और लगातार एनर्जेटिक महसूस होती है. फिल्म की तेज रफ्तार इसे दिलचस्प बनाए रखती है.

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दमदार स्क्रीन प्रेजेंस

जेसी लीवर फिल्म के सबसे बड़े अट्रैक्शन बनकर उभरे हैं. उनकी सहज कॉमिक टाइमिंग और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकों को खूब एंटरटेन करती है. मोहन कपूर कहानी में गंभीरता और प्रभाव जोड़ते हैं,वहीं अनुप्रिया गोयनका आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन देती हैं,जो फिल्म के इमोशनल पलों को मजबूती देता है.

'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉम्बीज अपनी बेतुकी दुनिया को पूरी ईमानदारी से अपनाती है. ऐसे में अगर आप इसे देखने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार तो इसे जरूर देख सकते हैं.