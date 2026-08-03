'मैं दुबई भाग गया था', जब गाने में गाली देने की वजह से करण औजला पर हुआ था केस; समय रैना के शो में सुनाया किस्सा

'तौबा-तौबा' और 'सॉफ्टली' जैसे गाने के लिए दुनियाभर मशहूर पंजाबी सिंगर करण औजला को कौन नहीं जानता. हाल ही में सिंगर ने स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने अपने विवादित गाने MF गबरू के बारे में बात की.
उन्होंने बताया कि कैसे उनके गाने 'MF Gabru' में 'mother.....ng गबरू' शब्द का इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी. फिर जब समय ने उनसे पूछा कि कार्रवाई होने के बाद उन्होंने क्या किया? तो करण ने मजाक में कहा कि वह दुबई चले गए. उनकी इस बात पर शो के पैनल और दर्शक ठहाके लगाकर हंसने लगे.
समय रैना ने करण से पूछा, 'पाजी आप पे हुआ है कोई केस? तब सिंगर कहते हैं. 'मेरे पर भी हो जाता है. मेरे पर इतने लेवल का नहीं हुआ है जितना आप पर हुआ था. मैंने कभी ये नहीं पूछा कि क्या आप…तभी बीच में समय कहते हैं, 'आप ने क्या किया है फिर?'
फिर करण औजला जवाब देते हैं, 'मैंने बोला-आई एम ए MF गबरू'. तब समय ने पूछा, 'फिर क्या किया आपने? फिर सिंगर मजाक में कहा, 'मैं दुबई चला गया.' इसपर तन्मय भट्ट, समय रैना, गुरलीन पन्नू और राहुल दुआ हंस पड़े. उनके इस जवाब के बाद दर्शक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. हंसते-हंसते तन्मय भट्ट कहते हैं, 'अच्छा है यार'.
बता दें कि करण औजला, उस विवाद का जिक्र कर रहे थे जब पंजाब राज्य महिला आयोग ने इस गाने में महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने पर स्वतः संज्ञान लिया था. न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए, आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल ने कहा था, 'इसमें इस्तेमाल किए गए गानों की भाषा पर न तो कोई नियंत्रण रखा गया और न ही इस बारे में सोचा गया. जब हम स्टेज पर जाते हैं, तो सबसे यही कहते हैं कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल मेरी मां का है.'
उन्होंने आगे कहा, 'हम उनका बहुत सम्मान करते हैं. वहीं दूसरी ओर, आप उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं. तो, आप यह दोहरा रवैया किसके लिए अपना रहे हैं? क्या लाखों व्यूज़ पाने के लिए? क्या आप सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? इसका हमारे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है. इसलिए, मुझे लगता है कि गायकों को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए. मैंने इस मामले की जानकारी BOI (ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन) और DGP को भेज दी है, और उन्हें (मिलियनेयर गाने के लिए औजला और हनी सिंह को) समन भेजा जाना चाहिए.'
फिर उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, 'मुझे पता है कि वे अभी देश में नहीं हैं. फिर भी मैं उनसे संपर्क करना चाहती हूं और उनसे सफाई मांगना चाहती हूं. उन्हें यहां बुलाया जाना चाहिए. जब वे सफाई देंगे, माफ़ी मांगेंगे और अपने शब्दों को बदलेंगे, तब हम देखेंगे कि अगला कदम क्या होगा.' हालांकि, बाद में चेयरपर्सन ने बताया कि दोनों गायकों ने अपने गानों में इस्तेमाल की गई भाषा के लिए माफी मांग की थी.