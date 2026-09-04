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समय रैना ने उड़ाया वरुण धवन की स्माइल का मजाक, दंग रह गए एक्टर; ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ में जमकर हुई मस्ती

Samay Raina Poked Varun Dhawan: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ के नए एपिसोड में बॉलीवुड स्टार वरुण धवन महफिल जमाने पहुंचे. प्रोमो में कॉमेडियन्स ने वरुण की एक्टिंग और स्माइल की ऐसी खिंचाई की कि खुद एक्टर भी हैरान रह गए. 4 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आने वाले इस एपिसोड का पूरा किस्सा जानिए.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 04, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:41 AM IST
समय रैना ने उड़ाया वरुण धवन की स्माइल का मजाक, दंग रह गए एक्टर; ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ में जमकर हुई मस्ती
Image Credit: ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ में पहुंचे वरुण धवन (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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