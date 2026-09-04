समय रैना ने उड़ाया वरुण धवन की स्माइल का मजाक, दंग रह गए एक्टर; ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ में जमकर हुई मस्ती

मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना इन दिनों अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के दूसरे सीजन से इंटरनेट पर तहलका मचा रहे हैं. इस शो का अंदाज बाकी रियलिटी शोज से बिल्कुल अलग और बेबाक है, जहां आने वाले कंटेस्टेंट्स और जजों के बीच जमकर हंसी-मजाक चलता है. शो की बढ़ती पॉपुलैरिटी का आलम ये है कि आम जनता के साथ-साथ अब बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हस्तियां भी यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगी हैं. समय रैना की हाजिरजवाबी और शो का यूनिक फॉर्मैट लोगों को खूब पसंद आ रहा है, जिसके मीम्म भी खूब वायरल होते हैं.
हर नए एपिसोड के साथ इस शो की व्यूअरशिप तेजी से बढ़ती जा रही है. शो हमेशा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहता है. इसी बीच शो के आने वाले नए एपिसोड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है. आलिया भट्ट, ओरी के बाद अब बॉलीवुड स्टार वरुण धवन की शो में एंट्री होने जा रही है. वरुण धवन अक्सर अपने बिंदास अंदाज और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में जब वे समय जैसे हाजिरजवाब कॉमेडियन के साथ मंच साझा करेंगे, तो ठहाकों का दौर चलना बिल्कुल तय है.
नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर इस अपकमिंग एपिसोड का एक मजेदार प्रोमो जारी किया है, जो इंटरनेट पर आते ही छा गया. प्रोमो में वरुण का अंदाज देखकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. प्रोमो में वरुण धवन स्टेज पर खड़े एक कंटेस्टेंट से बातचीत करते नजर आते हैं और उसे कुछ एक्टिंग करके दिखाने की सलाह देते हैं. वरुण की बात सुनकर कंटेस्टेंट मासूमियत से एक्टर से ही एक्टिंग के कुछ जरूरी टिप्स मांगने लगता है, तो जज पैनल में बैठे बाकी कॉमेडियन्स इस मौके को बिल्कुल खाली नहीं जाने देते हैं.
वे तुरंत बातचीत के बीच में कूद पड़ते हैं और मजे लेते हुए कहते हैं कि वो लड़का तो किसी तरह एक्टिंग कर भी लेगा, लेकिन वरुण भाई का क्या होगा? पैनल में बैठे कॉमेडियन की ये बात सुनते ही वहां मौजूद ऑडियंस जोर-जोर से हंसने लगती है और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता है. आमतौर पर ऐसे तीखे जोक्स पर स्टार्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन वरुण ने इसे बेहद कूल और पॉजिटिव अंदाज में लिया. वे इस बात का बुरा मानने की जगह खुद अपनी ही हंसी नहीं रोक पाए और ठहाके मारकर हंसने लगे. वरुण का ये अंदाज फैंस को भी पसंद आया.
प्रोमो में आगे वरुण धवन स्टेज पर खुद शो के होस्ट समय रैना को भी बुला लेते हैं. वरुण मजाक में कहते हैं, ‘तुम दोनों आपस में लड़ो, शो तुम्हारा है और हमें तो यहां पैसे भी नहीं मिल रहे हैं’. इसके बाद समय माहौल को और मजेदार बनाते हुए कहते हैं, ‘चलो सब मिलकर एक-एक जानवर बनते हैं’. इतना कहने के तुरंत बाद समय बिना कुछ बोले वरुण की सिग्नेचर स्माइल की कॉपी करने लगते हैं. समय के चेहरे के हाव-भाव देखकर पूरा स्टूडियो ठहाकों से गूंज उठता है. खुद वरुण भी ये मजेदार कॉपी देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाते और जोर-जोर हंसने लगते हैं.
इस छोटे से प्रोमो ने फैंस के बीच शो को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है. लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स करके कह रहे हैं कि वरुण धवन का ये बेबाक अंदाज देखने लायक होगा. नेटफ्लिक्स इंडिया ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘बहस करने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है, बस बात कहो और आगे बढ़ो’. मेकर्स ने पुष्टि की है कि ये धमाकेदार एपिसोड 4 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रहा है. अब फैंस घड़ी की सुइयां गिन रहे हैं कि कब पूरा एपिसोड सामने आए, ताकि वे समय और वरुण की इस जुगलबंदी का पूरा मजा एक साथ घर बैठे ले सकें.