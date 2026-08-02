बीच शो में गुल हुई बत्ती, फिर समय रैना ने किया कुछ ऐसा... करण औजला भी रह गए हैरान!

समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' लगातार लोगों को एंटरटेन कर रहा है. हाल ही में शो के चौथे एपिसोड में सिंगर करण औजला, कॉमेडियन तन्मय भट्ट, गुरलीन पन्नू और राहुल दुआ गेस्ट पैनल में नजर आए. सभी ने अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग, मजेदार बातचीत और हाजिरजवाबी से शो में एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का लगा दिया. एपिसोड के कई मजेदार क्लिप्स रिलीज होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से वायरल हो गए. इन वीडियोज में करण औजला की मौजूदगी को लोगों ने खूब पसंद किया, जिसके चलते वो ट्रेंड करने लगे.
समय रैना के टैलेंट शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का नया एपिसोड रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वहीं ऑडियंस ने अपना रिएक्शन देते हुए ये साफ कर दिया कि ये एपिसोड एंटरटेनमेंट के मामले में उम्मीदों पर खरा उतरेगा. कई लोगों ने इसे सीजन के अब तक के सबसे शानदार एपिसोड्स में से एक बताया, जबकि कुछ ने इसकी हल्की-फुल्की बातचीत और मजेदार माहौल को बस एंजॉय किया.
इस बार शो के गेस्ट पैनल में सिंगर करण औजला, कॉमेडियन तन्मय भट्ट, स्टैंड-अप कॉमेडियन राहुल दुआ और गुरलीन पन्नू नजर आए थे. चारों की अलग-अलग कॉमिक स्टाइल और बेबाक अंदाज ने पूरे एपिसोड को एनर्जी से भर दिया. ऑडियंस के मुताबिक, पैनल के बीच की केमिस्ट्री बहुत ही जबरदस्त थी, जिससे जोक्स और डायलॉग बनावटी नहीं लगे और हर सेगमेंट में एक नया एंटरटेनमेंट मिला.
इस एपिसोड से सबसे ज्यादा चर्चा सिंगर करण औजला की हो रही है.पहली बार शो का हिस्सा बनने के बावजूद, उन्होंने फॉर्मेट के साथ कमाल का तालमेल बिठाया और अपने जवाबों और कॉमेडी भरे अंदाज से लोगों को एंटरटेन किया. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा कि औजला सिर्फ एक कमाल के सिंगर ही नहीं, बल्कि शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर वाले शख्स हैं. वहीं कॉमेडियन तन्मय भट्ट की तुंरत हाजिरजवाबी और राहुल दुआ के तंज भरे पंचलाइन ने एपिसोड में लगातार हंसी का माहौल बना दिया.
एपिसोड के टेलीकास्ट होने के कुछ ही समय बाद इसके कई क्लिप्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल होने लगे. यूजर्स ने इसे प्यूर एंटरटेनमेंट, इंतजार के लायक एपिसोड और वापसी के बाद का सबसे मजेदार पैनल बताया है. आपको बता दें कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का दूसरा सीजन, पहले सीजन की कॉन्ट्रोवर्सी के बाद जोरदार कमबैक कर रहा है.
ये शो अपना टैलेंट, कॉमिट टाइमिंग, बेबाक बातचीत और अनस्क्रिप्टेड मूमेंट की वजह से ट्रेंड कर रहा है, जो यंग जनरेशन के बीच कफी पॉपुलर है. हर नए एपिसोड के साथ कोई न कोई वायरल मोमेंट सामने आता है, जिसकी वजह से शो लगातार ऑनलाइन ट्रेंड करता रहता है. नए एपिसोड को मिल रहे रिएक्शन इस बात का साइन हैं कि आने वाले हफ्तों में भी 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काफी सुर्खियां बटोर सकता है.