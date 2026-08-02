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बीच शो में गुल हुई बत्ती, फिर समय रैना ने किया कुछ ऐसा... करण औजला भी रह गए हैरान!

India's Got Latent 2: इस समय सोशल मीडिया पर समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' का काफी बज बना हुआ है और फैंस इसके नए एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में इंटरनेट पर शो के चौथे एपिसोड का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें सिंगर करण औजला मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 02, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:37 PM IST
बीच शो में गुल हुई बत्ती, फिर समय रैना ने किया कुछ ऐसा... करण औजला भी रह गए हैरान!

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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