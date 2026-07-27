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India’s Got Latent का नया एपिसोड आउट, सिर्फ पेड मेंबर्स उठा पाएंगे मजा; समय रैना ने Netflix रिलीज डेट पर दिया अपडेट

Latent New Episode Update: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना ने हाल ही में अपने यूट्यूब मेंबर्स को एक बड़ा सरप्राइज दिया है. उन्होंने अपने मेंबर्स के लिए शो का नया एपिसोड पहले ही रिलीज कर दिया है, जबकि बाकी ऑडियंस इस कंटेंट को शुक्रवार यानी 4 दिन बाद देख पाएगी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 27, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:53 PM IST
India’s Got Latent का नया एपिसोड आउट, सिर्फ पेड मेंबर्स उठा पाएंगे मजा; समय रैना ने Netflix रिलीज डेट पर दिया अपडेट

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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