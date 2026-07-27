India’s Got Latent का नया एपिसोड आउट, सिर्फ पेड मेंबर्स उठा पाएंगे मजा; समय रैना ने Netflix रिलीज डेट पर दिया अपडेट

पॉपुलर स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना का फेमस शो India’s Got Latent 2 लगातार सोशल मीडिया पर बज बनाए हुए है. इस शो का एक-एक एपिसोड रिलीज होते ही इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगता है. हाल ही में समय रैना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शो से जुड़ा एक नया अपडेट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपकमिंग एपिसोड के बारे में जानकारी दी है. कॉमेडियन ने अपने यूट्यूब मेंबर्स को एक बड़ा सरप्राइज देते हुए शो का नया एपिसोड रिलीज कर दिया है, जिसे वो पहले सोमवार शाम 8 बजे रिलीज करने वाले थे.
समय रैना के इस नए एपिसोड में गेस्ट के तौर पर डांसर और एक्टर रावघ जुयाल, मुनव्वर फारूकी, निहारिका और कॉमेडियन रोहन जोशी शामिल हुए हैं. ये एपिसोड पहले सभी के लिए शुक्रवार को रिलीज होने वाला था. लेकिन कॉमेडियन ने अपने मेंबर्स को खास तोहफा देते हुए इसे सिर्फ उनके लिए पहले ही अपलोड कर दिया.
समय रैना के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड के रिलीज होते ही मेंबर्स ने यूट्यूब पर कमेंट कर रिएक्शन देना शुरू कर दिया. कॉमेडियन ने मेंबर्स को सरप्राइज देते हुए एक वीडियो भी शेयर किया. इस वीडियो में समय रैना ने बताया कि ये उन लोगों के लिए सरप्राइज है, जो लंबे समय से मेरा साथ देते और मेरा कंटेंट देखते हुए आ रहे हैं. लेकिन अपडेट के साथ उन्होंने मेंबर्स को एक वॉर्निंग भी दी.
समय ने एक्सक्लूसिव एपिसोड को रिलीज करते हुए कहा कि कोई भी मेंबर्स इस एपिसोड को लीक नहीं करेगा और न ही इसकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल करेगा. अगर ऐसा हुआ तो वो भी इस्तीफा मांगेंगे.
समय रैना ने इस एक्सक्लूसिव कंटेंट के साथ 'लैटेंट' का एक पुराना एपिसोड भी अपलोड किया है, जिसमें रणवीर इल्लाहबादिया और आशीष चंचलानी नजर आए थे. इस एपिसोड को देखने के बाद लोगों का कहना है कि कॉमेडियन ने इस एपिसोड को रिलीज करते हुए एक नए विवाद को जन्म दे दिया है. हालांकि, ये एपिसोड फिलहाल सिर्फ मेंबर्स के लिए आउट किया गया है. अब देखना ये होगा कि क्या समय इसे आगे बाकि ऑडियंस के लिए भी अपलोड करेंगे या नहीं.