'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का चौथा एपिसोड कब होगा रिलीज? समय रैना ने किया डेट और टाइम का ऐलान

India’s Got Latent 2 Episode 4 Release Date: कॉमेडियन समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का दूसरा सीजन भी काफी सुर्खियों में बना हुआ है. इस सीजन की शुरुआत इसी साल जून में हुई थी, जिसके अब तक 3 एपिसोड आ चुके हैं और तीनों एपिसोड्स को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब समय रैना ने शो के चौथे एपिसोड को लेकर अपडेट शेयर किया है.
समय रैना हर एपिसोड से पहले सोशल मीडिया पर रिलीज डेट का ऐलान करते हैं. उन्होंने शो के चौथे एपिसोड की डेट का भी सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है. 31 जुलाई को समय ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने फैंस को रिलीज डेट के बारे में बताया.
समय ने अपनी स्टोरी में बताया कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का चौथा एपिसोड रविवार, 2 अगस्त को दोपहर 12 बजे रिलीज किया जाएगा. इस ऐलान के बाद से समय के फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है, क्योंकि 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के फैंस को शो के हर एपिसोड का बेसब्री से इंतजार रहता है. इस एपिसोड को समय के यूट्यूब चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा.
बता दें कि समय रैना हर एपिसोड में बतौर पैनलिस्ट नए-नए सितारों को लेकर आते हैं. 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ गेस्ट के तौर पर आए थे. दूसरे एपिसोड में कीकू शारदा, चंदन प्रभाकर और हर्ष लिंबाचिया नजर आए थे. वहीं, तीसरे एपिसोड में विशाल ददलानी, तन्मय भट्ट और रघु राम नजर आए थे. अब फैंस चौथे एपिसोड के गेस्ट के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हैं.
स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने 3 एपिसोड के अलावा अपने यूट्यूब चैनल के प्रीमियम मेंबर्स के लिए 27 जुलाई को एक अलग प्रीमियम एपिसोड रिलीज किया था, जिसे 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2: बोनस एपिसोड नंबर 1' नाम दिया गया था. इस एपिसोड में फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' के एक्टर राघव जुयाल, एक्ट्रेस निहारिका एनएम, कॉमेडियन रोहन जोशी और मुनव्वर फारूकी नजर आए थे. इस बोनस एपिसोड को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था.