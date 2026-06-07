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शाहरुख-प्रभास और रणवीर सिंह भी पीछे! एक फिल्म के लिए करोड़ों की फीस लेने वाला ये स्टार बना नंबर 1, निकला सबसे महंगा एक्टर

India's Richest Actor: इंडियन सिनेमा के एक्टर्स की फीस हर साल चर्चा का विषय रहती है. 90s में मेगास्टार चिरंजीवी एक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए की भारी-भरकम फीस लेकर सबसे महंगे इंडियन स्टार बन गए थे. उस समय शायद ही किसी ने ये सोचा होगा की आने वाले समय में एक्टर्स 300 करोड़ रुपए तक की कमाई भी करेंगे. लेकिन आज ऐसा हो रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 07, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:26 PM IST
शाहरुख-प्रभास और रणवीर सिंह भी पीछे! एक फिल्म के लिए करोड़ों की फीस लेने वाला ये स्टार बना नंबर 1, निकला सबसे महंगा एक्टर

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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