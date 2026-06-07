/शाहरुख-प्रभास और रणवीर सिंह भी पीछे! एक फिल्म के लिए करोड़ों की फीस लेने वाला ये स्टार बना नंबर 1, निकला सबसे महंगा एक्टर

इंडियन सिनेमा के जब भी सबसे महंगे स्टार की बात होती है, तो सभी के दिमाग में सबसे पहला नाम किंग खान यानी शाहरुख खान का आता है, जिन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है. पिछले कई सालों से वो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारों की लिस्ट में भी बने हुए थे, जिसमें उनका नाम सलमान खान और आमिर से पहले आता था. वहीं शाहरुख खान ने अपनी पिछली फिल्मों ‘पठान’ और ‘जवान’ से अपनी फीस 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंचा दी है.
सलमान खान की फीस काफी लंबे समय से 100 करोड़ से ज्यादा रही है. वहीं साल 2024 में फिल्म ‘जेलर’ की सक्सेस के बाद रजनीकांत ने भी अपनी फीस में इजाफा किया है. इस समय वो अपनी एक फिल्म के लिए करीब 250 करोड़ से ज्यादा फीस लेते हैं, जिसे सुनने के बाद अच्छे-अच्छे कलाकार चौंक गए थे. लेकिन इन सभी को पीछे छोड़ते हुए एक एक्टर ने नया रिकॉर्ड बना दिया है.
'पुष्पा 2: द रूल' की हिस्टोरिकल सक्सेस के बाद अल्लू अर्जुन इंडिया ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले इंडियन एक्टर बन गए हैं. उन्होंने अपनी कमाई से बॉलीवुड के बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है. अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी, जिसने वर्ल्डवाइड 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया. वहीं फिल्म मेकर्स को भी 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का फायदा हुआ.
रिपोर्ट्स की मानें तो, अल्लू अर्जुन ने फिल्म ‘पुष्पा: द रूल’ के लिए सिर्फ तय फीस ही नहीं ली, बल्कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी हिस्सेदारी हासिल की थी, जिससे उनकी कुल कमाई 300 करोड़ रुपये या उससे भी ज्यादा पहुंच गई. अल्लू अर्जुन के ये कमाई कई बड़ी फिल्मों के कुल बजट से ज्यादा बताई जा रही है, जिसमें वो ‘'बाहुबली 2' जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म के बजट को भी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका बजट करीब 250 करोड़ रुपये के आसपास है.
अल्लू अर्जुन से हटकर अगर हम बात करें शाहरुख खान की नेटवर्थ की, तो वो अभी भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अमीर स्टार्स में गिने जाते हैं. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, किंग खान की नेटवर्थ लगभग 7000 से 8000 हजार करोड़ रुपये के आसपास है. उन्होंने ये नेटवर्थ फिल्मों के अलावा कई एड, प्रोडक्शन हाउस, आईपीएल टीम और कई बिजनेस इन्वेस्ट से आता है. हालांकि, एक फिल्म की कमाई के मामले में अल्लू अर्जुन ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी वो नेटवर्थ के मामले में शाहरुख से काफी पीछे हैं.
साउथ सुपरस्टार प्रभास भी इस दौड़ में किसी से कम नहीं हैं. ब्लॉकबस्टर 'बाहुबली', 'सालार' और 'कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्मों की सफलता के बाद उनकी नेटवर्थ करीब 250 से 300 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गई है. वहीं रणवीर सिंह की नेटवर्थ लगभग 300 से 350 करोड़ रुपये मानी जाती है. फिल्म 'धुरंधर' और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू में लगातार बढ़त देखी जा रही है. रणवीर बॉलीवुड के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में शामिल हैं और एड्स की दुनिया में भी उनकी पकड़ है.
अल्लू अर्जुन अपने अपकमिंग बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट चुके हैं. 'पुष्पा' सीरीज के बाद उनकी अगली फिल्म निर्देशक एटली के साथ होगी, जिसका अभी नाम 'राका' बताया जा रहा है. इस मेगा बजट एक्शन-एडवेंचर फिल्म में दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी. फिल्म को दिसंबर 2027 में रिलीज करने की तैयारी है.