कानूनी पचड़े में फंसे सोनू निगम, सिंगर पर लगा ये बड़ा आरोप, पहलगाम हमले से जुड़ा है पूरा मामला

Sonu Nigam Faces Police Complaint: हाल ही में हिंदी सिनेमा के मशहूर सिंगर सोनू निगम एक बड़े विवाद में फंस गए हैं, जो पहलगाम हमले से जुड़ा है. दरअसल, सिंगर पर कन्नड़ भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है. कर्नाटक रक्षण वेदिके (KRV) नाम के संगठन ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया है कि सोनू ने एक फैन की कन्नड़ गाना सुनाने की मांग की तुलना पहलगाम में हुए आतंकी हमले से कर दी, जिससे भाषाई समुदायों में नफरत फैल सकती है.

ये शिकायत बेंगलुरु जिले की इकाई के अध्यक्ष ने दर्ज करवाई गई है. ये पूरा मामला पिछले महीने बेंगलुरु के ईस्ट पॉइंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हुए एक म्यूजिकल इवेंट का है. इवेंट के दौरान का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देख जा सकता है कि सोनू निगम एक फैन के साथ हुई बातचीत को लेकर काफी नाराज नजर आ रहे हैं. उन्होंने मंच पर बताया कि कैसे एक लड़ने ने बार-बार उनसे कन्नड़ में गाना गाने की जिद की.

Glimpse of #SonuNigam at East point College, Bengaluru, where he was threatened to sing in Kannada by a local “Student” during fest.

He then called out the language imposition as one of the reason for #Pahalgam attack. pic.twitter.com/tilsbuKxLJ

— Dr. 18 (@daacsaabh) May 1, 2025