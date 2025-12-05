Advertisement
इंडिगो क्राइसिस में फंसे राहुल वैद्य-निया शर्मा, डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए खर्चे 4.20 लाख

Indigo Crisis की वजह से कई शहरों के एयरपोर्ट पर हंगामा मचा हुआ है. लोगों को फ्लाइट का टिकट खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं. जिससे लोग काफी गुस्से में हैं. अब इसी मुसीबत का शिकार दो सेलिब्रिटीज भी हो गए हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 05, 2025, 03:19 PM IST
राहुल वैद्य और निया शर्मा
राहुल वैद्य और निया शर्मा

Indigo Crisis Celebs: इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स कैंसिल होने से आम हो या फिर खास हर किसी को मुसीबत झेलनी पड़ रही है. एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है. जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है और एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है. इस बीच टीवी के नामचीन चेहरे और बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर भी फंस गए हैं. इन्होंने कीमत से चौगुने रेट में फ्लाइट का टिकट खरीदा. जो कि अब लोगों को ध्यान खींच रहा है.

मुसीबत में दो सेलेब्स

दरअसल, बीते 24 घंटों में 550 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई है. जिसकी वजह से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत देश के कई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है. ऐसे में राहुल वैद्य और निया शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अपनी तकलीफ शेयर की. साथ ही बताया कि उन्हें भी फ्लाइट बोर्ड करने के लिए लाखों-हजारों रुपये खर्च करने पड़े. 

राहुल ने खर्च किए 4.20  लाख
पॉपुलर सिंगर राहुल वैद्य ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक के बाद एक कई स्क्रीनशॉट शेयर किए. साथ ही एक सेल्फी भी शेयर की. जिसमें वो निराश नजर आए. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'उड़ान भरने के लिए सबसे बुरा दिन. आज रात कोलकाता में हमारा शो है. हमें अभी तक पता नहीं कि हम वहां पहुंचेंगे कैसे. ये बोर्डिंग कार्ड 4.20  लाख रुपये का है. ये सिर्फ मुंबई तक के लिए है. अब मुंबई से कोलकाता का अलग होगा. ये मेरा अब तक का सबसे महंगा डोमेस्टिक ट्रैवल है.'

निया ने खर्चे 54 हजार
राहुल के अलावा निया शर्मा ने भी अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर शेयर की. निया ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने इस डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए 54 हजार रुपये खर्च किए. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nia Sharma (@niasharma90)

डेडलाइन और कमिटमेंट के लिए सेलेब्स ने छोड़ी फ्लाइट्स, लिया वंदे भारत एक्सप्रेस का सहारा, बैठते ही बांध दिए तारीफों के पुल!

इंडियो ने मांगी माफी
इंडिया ने 4 दिसंबर को एक्स पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए सभी ग्राहकों से माफी मांगी. इन्होंने लिखा- 'हमारी टीमें MoCA, DGCA, BCAS, AAI  और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ मिलकर स्थित तो सामान्य करने की कोशिश में लगे हुए हैं.' 

