इंद्रा नूई की बहन चंद्रिका टंडन ने जीता Grammy Award, पीएम मोदी हुए मुरीद, जमकर की तारीफ

Chandrika Tandon Grammy Awards: भारतीय-अमेरिकी म्यूजिशियन चंद्रिका टंडन ने एल्बम 'त्रिवेणी' के लिए बेस्ट न्यू एज, एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता. चंद्रिका को जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी. सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पीएम ने भारतीय संस्कृति के लिए उठाए गए चंद्रिका के कदम को सराहनीय बताया.

पीएम मोदी ने दी बधाई

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, 'त्रिवेणी' एल्बम के लिए ग्रैमी जीतने पर उद्यमी, चंद्रिका टंडन को बधाई. संगीत के रूप में उनकी उपलब्धियों पर हमें बहुत गर्व है! यह सराहनीय है कि वह भारतीय संस्कृति के प्रति कितनी जुनूनी हैं, उससे जुड़ी हैं और लोकप्रिय बनाने के लिए काम कर रही हैं.'

पीएम मोदी ने चंद्रिका टंडन को 'प्रेरणा' भी बताया, उन्होंने आगे लिखा, 'वह लोगों के लिए प्रेरणा हैं. मुझे साल 2023 में न्यूयॉर्क में उनसे हुई मुलाकात याद है.' भारतीय मूल की गायिका चंद्रिका टंडन ने एल्बम 'त्रिवेणी' के लिए बेस्ट न्यू एज, एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जी.ता है। उन्होंने रिकी केज और अनुष्का शंकर को पछाड़कर यह सम्मान जीता.

Congratulations to @chandrikatandon on winning the Grammy for the album Triveni. We take great pride in her accomplishments as an entrepreneur, philanthropist and ofcourse, music! It is commendable how she has remained passionate about Indian culture and has been working to…

— Narendra Modi (@narendramodi) February 3, 2025