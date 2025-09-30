Advertisement
उन्हें शुगर डैडी...; 30 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ गोविंदा के अफेयर पर क्या बोलीं सुनीता आहूजा

Sunita Ahuja on Govinda Affair Rumor: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने गोविंदा के अफेयर की अफवाहों पर खुलकर बात की है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 12:53 PM IST
उन्हें शुगर डैडी...; 30 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ गोविंदा के अफेयर पर क्या बोलीं सुनीता आहूजा

Sunita Ahuja on Govinda Affair Rumor: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं. हाल ही में अफवाह उड़ी थी कि गोविंदा और सुनीता आहूजा अपनी 37 साल पुरानी शादी को तोड़ रहे हैं. इसके साथ ही अफवाह थी कि गोविंदा का किसी यंग मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है. अब इसपर सुनीता आहूजा ने खुलकर बात की है. साथ ही कहा कि जो व्यक्ति अच्छी औरत को दुख देगा, वह कभी खुश नहीं रह सकता है. 

गोविंदा के अफेयर की खबरों पर बोलीं सुनीता

सुनीता आहूजा ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में संभावना सेठ से बातचीत में कहा कि जिस दिन उन्हें गोविंदा के अफेयर के बारे में पता लगेगा, उस दिन वो मीडिया में ये बात कहने वाली पहली इंसान होंगी. सुनीता ने कहा- 'दिक्कत ये है कि इसकी फैमिली में कुछ लोग मुझे और गोविंदा को साथ नहीं देखना चाहते. वो सोचते हैं इनकी फैमिली इतनी खुश क्यों है. उनके खुद के बीवी-बच्चे मर गए हैं'.

उन्हें शुगर डैडी...: सुनीता आहूजा

उन्होंने कहा, 'गोविंका का सर्किल अच्छा नहीं है, चमचों के साथ रहता है. अगर तुम गंदे लोगों के साथ रहोगे तो वैसी बन जाओगे. मैं और चीची पिछले 15 सालों से आमने-सामने रहते हैं. वो घर पर आते-जाते रहते हैं. सुनीता ने कहा- जब मुझे कोई ठोस सबूत मिलेगा, मैं खुद मीडिया में जाकर ये बोल दूंगी. जो अच्छी औरत को दुख देगा, वो कभी सुखी नहीं रहेगा. मैंने अपनी पूरी जिंदगी गोविंदा को दे दी, बचपन से लेकर 55 साल तक.'

उन्होंने कहा कि ‘नाराजगी है क्योंकि मैं भी तो सुन ही रही हूं ना. पर ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत मजबूत हूं, मेरे पास मेरे बच्चे हैं. इंडस्ट्री में नई लड़कियों को शुगर डैडी की आदत हो गई है’. सुनीता ने आगे कहा- ‘जबतक मैं नहीं पकड़ लेती, सब ठीक है लेकिन अगर मैंने पकड़ लिया तो धमाधम दूंगी, अपने 5 किलो के सनी देओल वाले हाथ से. इसमें माता रानी का पावर आ जाएगा’.

