शराब, शक और खूनी खेल: 21 अक्टूबर 1990 की वो खौफनाक रात, जब बॉलीवुड का दिग्गज डायरेक्टर बना हैवान, बिछ गई थीं 3 लाशें

Jal Kamal Massacre: बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे कई ऐसे काले पन्ने दर्ज हैं, जिन्हें याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसा ही एक भयानक हादसा 21 अक्टूबर 1990 की रात को एक्टर कमल सदाना के बांद्रा स्थित बंगले 'जल कमल' में हुआ था. जिस दिन कमल अपना 20वां जन्मदिन मना रहे थे, उसी रात उनके घर में खुशियों की जगह चीखें और गोलियों की आवाजें गूंज उठीं. पिता की एक सनक ने पूरे हंसते-खेलते परिवार को एक ही झटके में खत्म कर दिया.
21 अक्टूबर 1990 को कमल सदाना अपने दोस्तों के साथ 20वां बर्थडे सेलिब्रेट कर बाहर से घर लौटे थे. बांद्रा वाले बंगले 'जल कमल' में सब कुछ सामान्य लग रहा था. दोस्तों के साथ म्यूजिक बज रहा था, तभी अचानक एक तेज धमाके की आवाज आई. किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, तभी दूसरी गोली चली. कमल भागकर बाहर आए तो देखा कि उनकी मां सईदा खान और बहन नम्रता जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हैं. पास में ही उनके पिता और मशहूर फिल्म मेकर बृज सदाना हाथ में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लिए खड़े थे.
जब बेटे पर ही तान दी बंदूक
कमल अपनी मां को बचाने के लिए आगे भागे, लेकिन पिता ने उन पर भी गोली चला दी. गोली कमल की गर्दन के पिछले हिस्से में लगी और खुशकिस्मती से किसी नर्व या नस को नुकसान पहुंचाए बिना पार निकल गई. उस समय आफरातफरी में कमल को अहसास ही नहीं हुआ कि उन्हें भी गोली लगी है. उन्हें लगा कि उनके कपड़ों पर लगा खून उनकी मां और बहन का है. वह उसी हालत में अपनी मां और बहन को अस्पताल लेकर भागे.
अस्पताल में खुली आंखें और खत्म हो चुकी थी दुनिया
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जब कमल की शर्ट पर इतना खून देखा, तो जांच करने पर पता चला कि उन्हें भी गोली लगी है. कमल के दोस्त अबीस रिजवी उन्हें तुरंत दूसरे अस्पताल ले गए, जहां उनका ऑपरेशन हुआ. जब कमल को होश आया, तब तक उनकी मां और बहन दम तोड़ चुकी थीं. पुलिस रिपोर्ट्स और खबरों के मुताबिक, परिवार को गोली मारने के बाद पिता बृज सदाना ने भी अपने कमरे में जाकर खुद को गोली मार ली थी. एक ही रात में कमल सदाना का पूरा परिवार खत्म हो गया था.
आखिर उस रात क्या हुआ था?
इस खौफनाक वारदात की असली वजह आज तक राज ही बनी हुई है. एनडीटीवी की रिपोर्ट और उस वक्त की खबरों के अनुसार, बृज सदाना का करियर लगातार गिर रहा था और वह डिप्रेशन व शराब की लत का शिकार हो चुके थे. घर में अक्सर झगड़े होते थे. कुछ लोगों का कहना था कि वह बेटी नम्रता के रिश्ते से खुश नहीं थे, तो कुछ अन्य वजहें बताते हैं. हालांकि, पुलिस रिकॉर्ड्स और कमल सदाना के बयानों के मुताबिक, हादसे के वक्त उनके पिता अत्यधिक शराब के नशे में थे.
दर्दनाक यादों के बीच जिंदगी में आगे बढ़ना
इस भयानक त्रासदी के बाद भी कमल सदाना टूटे नहीं. महज 20 साल की उम्र में अनाथ होने के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और मेकर्स से काम मांगा. उन्हें काजोल के साथ फिल्म 'बेखुदी' में ब्रेक मिला. दिलचस्प और दर्दनाक बात यह है कि शूटिंग के दौरान एक सीन में काजोल के गोली लगने पर उन्हें रोना था और वह दिन भी 21 अक्टूबर ही था. कमल आज भी उसी बंगले में रहते हैं जहां यह सब हुआ था. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि दुनिया में बहुत लोग दुख झेलते हैं, लेकिन आपको जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है और दिल में नफरत लेकर आप नहीं जी सकते.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन, कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.