Kriti Sanon से इंस्पिरेशन ले रहे Bollywood celebs, कर रहे हैं ये काम

We’ve been running too fast.. It almost feels like we needed to PAUSE.. We MUST! भाग रहा है तू जैसे वक्त से आगे निकल जाएगा। भीड़ में गुम होकर भी खुद को तनहा ही पाएगा। तो थम जा। ठहर जा। मेरी परवाह किए बिना खुशियाँ खरीदने में लगा है। याद रख, लकीरें तेरे हाथों में हैं पर मुझसे भी जुड़ा एक धागा है। कुदरत हूँ मैं, गर मैं लड़खड़ाई, तो ये घागा भी टूट जाएगा। हवा, पानी, मिट्टी के बिना तू कैसे ज़िंदा रह पाएगा? तो थम जा। ठहर जा।। — कृति #PoeticSoul

A post shared by Kriti (@kritisanon) on Mar 23, 2020 at 12:10am PDT