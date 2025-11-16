Advertisement
इंटरनेशनल सिंगर एकॉन के साथ हुई बदसलूकी, बैंगलोर कॉन्सर्ट के बीच बेकाबू हुए फैंस हुए ने खींचा सिंगर का पैंट; कपड़े संभालते दिखे सिंगर

Akon Harassed On Stage Viral Video:  वायरल वीडियो में कॉन्सर्ट के दौरान एकॉन गाना गाते हुए फैंस के करीबी पहुंचे. बेंगलुरु में शुक्रवार को सेनेगल-अमेरिकी सिंगर अकॉन जब परफॉर्म कर रहे थे, उसी वक्त परफॉर्मेंस के बीच सबसे आगे बैठे एक फैंस ने उनकी पैंट उतारने की कोशिश की. लेकिन एकॉन ने इस सिचुएश को बड़े ही खूबसूरती से हेंडल किया

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 16, 2025, 09:05 PM IST
इंटरनेशनल सिंगर एकॉन के साथ हुई बदसलूकी, बैंगलोर कॉन्सर्ट के बीच बेकाबू हुए फैंस हुए ने खींचा सिंगर का पैंट; कपड़े संभालते दिखे सिंगर

Akon Harassed On Stage Viral Video: इन दिनों इंटरनेशनल सिंगर एकॉन इंडिया टूर पर हैं. इसी बीच हाल ही में एकॉन ने बैंगलोर में परफॉर्मेंस दी थी, जिसका एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में फैंस सिंगर का पैंट खींचते नजर आए हैं, जिसके बाद सिंगर को मंच पर स्ट्रगल करना पड़ा. वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि वह गाना गाते हुए फैंस के बीच पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनकी पैंट खींची. इससे सिंगर असहज हो गए. यूजर्स ने भी इस वीडियो पर रिएक्शन दिए, फैंस के व्यवहार सोशल मीडिया यूजर्स काफी दुखी दिखे. 

फैंस ने सिंगर की पैंट खींची, परेशान हुए एकॉन 

वायरल वीडियो में कॉन्सर्ट के दौरान एकॉन गाना गाते हुए फैंस के करीबी पहुंचे. बेंगलुरु में शुक्रवार को सेनेगल-अमेरिकी सिंगर अकॉन जब परफॉर्म कर रहे थे, उसी वक्त परफॉर्मेंस के बीच सबसे आगे बैठे एक फैंस ने उनकी पैंट उतारने की कोशिश की. लेकिन एकॉन ने इस सिचुएश को बड़े ही खूबसूरती से हेंडल किया, वह उस वक्त सिर्फ अपना गाने पर फोकस किए रहे.वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, अब इस वीडियो पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और लोग इसे उत्पीड़न बता रहे हैं. एकॉन एक अंतरराष्ट्रीय संगीतकार हैं जो भारत में परफ़ॉर्म के लिए आए थे.सिगंर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

यूजर्स ने बदसलूकी पर नाराजगी जाहिर की

जब सोशल मीडिया पर एकॉन के साथ बदसलूकी वाला वीडियो वायरल हुआ तो उनके कई फैंस नाराज हुए. सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस पर रिएक्शन दिया. कॉन्सर्ट में हुई घटना को गलत बताया है. एक यूजर्स लिखता है, ‘यह कितने दुख की बात है कि एक इंटरनेशनल सिंगर इनके लिए परफॉर्म कर रहा है और ये लोग उसे परेशान कर रहे हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘प्लीज कह दो यह बात फेक है.’ इसी तरह एक अन्य यूजर लिखता है, ‘यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए.’ बता दें कि पिछले दिनों सिंगर एकॉन अपने म्यूजिक काॅन्सर्ट के लिए भारत आए. 14 तारीख को उन्होंने बंगलुरू में परफॉर्म किया. आज यानी 16 तारीख को मुंबई में उनका कॉन्सर्ट है.  

