गुरु रंधावा का नया गाना 'Fine Shyt' बना मुसीबत! सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल, यूजर्स बोले- 'शोर प्रदूषण'

Guru Randhawa New Song Fine Shyt: पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा का नया रिलीज हुआ गाना 'Fine Shyt' गलत वजहों से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स ने गाने की प्रस्तुति और संगीत पर गहरी निराशा व्यक्त की है. कई लोगों का मानना है कि यह गाना सुनने लायक नहीं है और रिलीज होने के कुछ ही दिनों के भीतर इस पर ढेरों मजाकिया और तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं.
इस म्यूजिक वीडियो की शुरुआत एक डिस्क्लेमर के साथ होती है, जिसमें बताया गया है कि वीडियो 18 साल से ऊपर वालों के लिए है और यह पूरी तरह से काल्पनिक है. वीडियो के फिल्मांकन में गुरु रंधावा को एक ऑफिस सेटअप के अंदर एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में दिखाया गया है. जब वह अपना काम कर रहे होते हैं, तो उनकी कई महिला सहकर्मी उनके इर्द-गिर्द नाचती और गाती हुई दिखाई देती हैं.
इंटरनेट पर इस गाने को लेकर काफी 'क्रिंज' महसूस किया जा रहा है. एक यूजर ने इसे 'सीधे तौर पर शोर प्रदूषण' करार दिया, जबकि दूसरे ने तंज कसते हुए लिखा, 'बहरों के लिए एक और जीत.' एक अन्य व्यक्ति ने गुस्से में यहां तक लिख दिया कि 'यह गाना सुनने से पहले मेरे कान के पर्दे क्यों नहीं फट गए?' यहां तक कि कुछ कमेंट्स में गुरु रंधावा से 'इस्तीफे' की भी मांग की गई.
यह पहली बार नहीं है जब गुरु रंधावा को आलोचना झेलनी पड़ी हो. पिछले साल उनके गाने 'Azul' पर भी काफी बवाल हुआ था. उस समय उन पर स्कूल की छात्राओं के चित्रण को कामुक बनाने और शिक्षक-छात्र के बीच अनुचित संबंधों को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे. 'Fine Shyt' गाने को गुरु रंधावा और यशवी देसाई ने गाया है, और इसके बोल गुरु रंधावा के साथ गुरजीत गिल ने लिखे हैं.