Add Zee Business As A Preferred Source
App

गुरु रंधावा का नया गाना 'Fine Shyt' बना मुसीबत! सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल, यूजर्स बोले- 'शोर प्रदूषण'

Guru Randhawa New Song Fine Shyt: मशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा का नया गाना 'Fine Shyt' सोशल मीडिया पर भारी आलोचनाओं का सामना कर रहा है. नेटिजन्स ने इसे 'शोर प्रदूषण' और 'बेतुका' बताते हुए जमकर ट्रोल किया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 07, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:15 PM IST
गुरु रंधावा का नया गाना 'Fine Shyt' बना मुसीबत! सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल, यूजर्स बोले- 'शोर प्रदूषण'

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डेब्यू की दहलीज पर था PAK क्रिकेटर.. 2 साल के लिए हुआ बैन, PCB ने क्यों चलाया 'हंटर'
2
3
4
5