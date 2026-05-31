IPL 2026 फिनाले में जमेगी सुरों की महफिल, कैलाश खेर समेत इन सितारों की स्टेडियम में गूंजेगी आवाज, बढ़ाएंगे खिलाड़ियों का हौसला

IPL Final 2026: आईपीएल 2026 का रोमांच अब चरम पर पहुंच चुका है. आज 31 मई 2026 को राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल का फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसे देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. आरसीबी और जीटी के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां तय होगा कि इस सीजन का विजेता कौन बनेगा. आरसीबी जहां लगातार दूसरी बार विजेता बनने के इरादे से मैदान में उतरेगी, वहीं गुजरात टाइटंस 2022 की सफलता को दोहराने की कोशिश करेगी. दोनों ही टीमें जबरदस्त फॉर्म में हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बार की ट्रॉफी किसके नाम होगी. फिनाले से पहले आईपीएल 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में कई भारतीय कलाकार शानदार परफॉर्मेंस देकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते नजर आएंगे. तो आइए जानते हैं कि आईपीएल 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में कौन-कौन से सिंगर अपनी आवाज का जादू बिखेरते नजर आएंगे.

स्टेडियम में गूंजेगी कैलाश खेर की आवाज

फेमस सिंगर कैलाश खेर अपनी दमदार आवाज का जादू आईपीएल 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में बिखेरते नजर आएंगे. कैलाश खेर क्लोजिंग सेरेमनी का जोरदार आगाज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. अपनी जोशीली आवाज से सिंगर खिलाड़ियों का जोश बढ़ाते नजर आएंगे, जिसे लेकर उनके फैंस भी बेहद एक्साइटेड हैं. कैलाश खेर की आवाज यूं ही लोगों के दिलों में जोश भर देती है. आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी में कैलाश खेर की परफॉर्मेंस का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

ये सिंगर्स भी स्टेडियम में लगाएंगे आग

कैलाश खेर के अलावा गुजराती गायक अरविंद वेगड़ा भी आईपीएल 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में अपनी आवाज का जादू बिखेरते नजर आएंगे. 'जबरा फैन' से लेकर 'भला मोरी रामा' जैसे गानों के लिए फेमस सिंगर अरविंद वेगड़ा अब तक कई हिट गाने दे चुके हैं और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित सिंगर्स में से एक हैं. अरविंद वेगड़ा के अलावा इस क्लोजिंग सेरेमनी में देवांशी शाह भी परफॉर्मेंस देती नजर आएंगी. देवांशी भी एक गुजराती फोक सिंगर हैं और कई रियलिटी शोज में अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी हैं.

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कब और कहां देखें आईपीएल 2026 फिनाले?

आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले की बात करें तो इस बार का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगा. शुभमन गिल और रजत पाटीदार शाम 6:58 बजे टॉस के लिए मैदान पर आएंगे और इसके बाद तय होगा कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा. आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा और दर्शक इसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.