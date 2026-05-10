प्रीति जिंटा ने पंजाब किंग्स के लिए गुरुद्वारे में की अरदास, मैच से पहले टेका माथा, एक्ट्रेस की सादगी ने जीता फैंस का दिल

प्रीति जिंटा ने पंजाब किंग्स के आईपीएल 2026 मैच के दौरान प्रार्थना और सेवा करने के लिए रविवार को अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब का दौरा किया. प्रीति जिंटा लंबे समय से पंजाब किंग्स से जुड़ी हुई हैं और हर सीजन में टीम को सपोर्ट करने के लिए मैदान में मौजूद रहती हैं. इस बार IPL 2026 के शुरू होने से पहले उन्होंने अपनी टीम के लिए विशेष प्रार्थना की. प्रीति जिंटा ने गुरुद्वारे में पहुंचकर गुरु घर में मत्था टेका और शांति, सफलता और टीम के बेहतर प्रदर्शन की कामना की.

बॉलीवुड एक्ट्रेस और पंजाब किंग्स की सह-मालिक प्रीति जिंटा पीले रंग के सूट में सिर ढके हुए इस पवित्र स्थान पर पहुंचीं. एक्ट्रेस की सादगी ने उनके फैंस का दिल जीत लिया.

भक्ति में लीन दिखीं प्रीति जिंटा

श्री हरमंदिर साहिब में प्रीति जिंटा का ये दौरा केवल एक सेलिब्रिटी विजिट नहीं था, बल्कि इसमें उनकी आस्था और भावनाएं साफ नजर आईं. उन्होंने गुरु घर में काफी समय बिताया और शांत मन से अरदास में हिस्सा लिया. उनके चेहरे पर किसी भी तरह का ग्लैमर का दिखावा नहीं था, बल्कि एक साधारण भक्त की तरह वो पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आईं



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#WATCH | Punjab | Actor and the owner of IPL team Punjab Kings, Preity Zinta, offered prayers and performed sewa at Sri Darbar Sahib, the Golden Temple in Amritsar She says, "We wish we win all the matches, but it is upon the divine favour and the players' efforts..." (09.05) pic.twitter.com/5Q8eRB1UQJ — ANI (@ANI) May 9, 2026

पंजाब टीम के लिए की अरदास

अपनी यात्रा के दौरान, प्रीति ने स्वर्ण मंदिर में भक्तों द्वारा की जाने वाली सेवा में भी भाग लिया और टूर्नामेंट में पंजाब किंग्स टीम की सफलता के लिए प्रार्थना की. इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की. गुरुद्वारे में मीडिया से बात करते हुए प्रीति ने कहा, ‘बस बाबा जी ने बुलाया तो मैं आ गई. पंजाबी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है. मुझे उम्मीद है कि वो सभी मैच जीतेंगे. हमें बहुत प्यार मिल रहा है.’

पंजाब किंग्स आईपीएल परफॉर्मेंस

प्रीति का ये दौरा पंजाब किंग्स के लिए एक अहम समय पर आया है, जिसने सीजन की शुरुआत तो दमदार तरीके से की थी, लेकिन हाल ही में उसके प्रदर्शन में गिरावट आई है. पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 में शानदार शुरुआत करते हुए लगातार सात मैचों में छह जीत दर्ज कीं और एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला.

#WATCH | Punjab | Actor and the owner of IPL team Punjab Kings, Preity Zinta, offered prayers and performed sewa at Sri Darbar Sahib, the Golden Temple in Amritsar She says, "We wish we win all the matches, but it is upon the divine favour and the players' efforts..." (09.05) pic.twitter.com/5Q8eRB1UQJ — ANI (@ANI) May 9, 2026

पंजाब किंग्स के लिए अगला मैच क्यों जरूरी?

पंजाब किंग्स का अगला मैच धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होगा. ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच माना जा रहा है, क्योंकि वो अपनी लय वापस पाने की कोशिश करेंगे. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब तक का सीजन मुश्किल भरा रहा है, जिसमें उन्हें 11 मैचों में सात हार का सामना करना पड़ा है.

वहीं बात करें प्रीति जिंटा के फिल्म प्रोजेक्ट्स के बारे में तो, प्रीति जिंटा जल्द ही ‘लाहौर 1947’ में नजर आएंगी. ये फिल्म स्वतंत्रता दिवस के दौरान 13 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है.