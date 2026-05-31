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Hindi Newsबॉलीवुडक्या Masoom के सीक्वल में नजर आएंगे IPL सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी? शेखर कपूर के पोस्ट ने मचाई खलबली

क्या Masoom के सीक्वल में नजर आएंगे IPL सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी? शेखर कपूर के पोस्ट ने मचाई खलबली

Shekhar Kapur On Cricketer Vaibhav Suryavanshi: बॉलीवुड फिल्ममेकर शेखर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म ‘मासूम’ के सीक्वल को लेकर चर्चा में हैं, जिसका पहला भाग साल 1996 में रिलीज हुआ था. इसी बीच शेखर ने सोशल मीडिया एक्स पर फिल्म और आईपीएल 2026 सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है, जो मिनटों में इंटरनेट पर वायरल हो गया. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 31, 2026, 05:33 PM IST
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क्या Masoom के सीक्वल में नजर आएंगे IPL सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी? शेखर कपूर के पोस्ट ने मचाई खलबली

बॉलीवुड वेटरन फिल्ममेकर शेखर कपूर ने साल 1996 में फिल्म ‘मासूम’ बनाई थी, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी नजर आए थे. वहीं अब शेखर कपूर इस फिल्म का सीक्वल 'मासूम: द न्यू जनरेशन' को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक, इस फिल्म में दिग्गज संगीतकार ए आर रहमान अपना म्यूजिक देंगे. इसी बीच शेखर कपूर ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने आईपीएल 2026 के यंग क्रिकेटर और न्यू सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी के तारीफ के पुल बांध दिए. 

इस एक्स पोस्ट में शेखर कपूर ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करने के साथ-साथ उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म 'मासूम: द न्यू जेनरेशन' में लेने ख्वाहिश भी जाहिर की है. फिल्ममेकर के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर नई हलचल पैदा कर दी है. 

वैभव सूर्यवंशी के लिए शेखर का पोस्ट
फिल्म ‘मासूम’ डायरेक्टर शेखर कपूर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी के फैन हो गए हैं. शेखर कपूर ने आज अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर वैभव सूर्यवंशी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘अगर सूर्यवंशी इतने पॉपुलर और शानदार क्रिकेटर न होते, तो मैं उन्हें अपनी फिल्म 'मासूम: द न्यू जनरेशन' में कास्ट कर सकता था.’ शेखर का ये पोस्ट कुछ ही देर में इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसके बाद फैंस अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं.

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'मासूम: द न्यू जनरेशन' 
शेखर कपूर की अपकमिंग फिल्म 'मासूम: द न्यू जनरेशन' साल 1983 में आई फिल्म ‘मासूम’ का सीक्वल है. 'मासूम: द न्यू जनरेशन' एक फैमिली, लव और माइग्रेशन को लेकर बदलती सोच की कहानी है, जिसमें इमोशनल टच को भी बरकरार रखा जाएगा, जिसने पुरानी फिल्म को सालों तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनाए रखा था. खबरों के अनुसार, इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, मनोज बाजपेयी, नित्या मेनन और कावेरी कपूर जैसे मंझे हुए कलाकार दिखाई देंगे. 

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वैभव सूर्यवंशी के बारे में
बात करें न्यू क्रिकेट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी की तो, बिहार के इस शानदार यंग प्लेयर ने आईपीएल 2026 और भारत की अंडर-19 टीम में अपनी परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया. आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव ने बेहतरीन खेल दिखाया है, जिसकी तारीफ अमिताभ बच्चन भी कर रहे हैं. 

वैभव सूर्यवंशी अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं, जिनके पास ऑरेंज कैप भी है. उन्होंने 237 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए, जिसमें एक शतक, कई अर्धशतक और 72 छक्के का रिकॉर्ड शामिल है.

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