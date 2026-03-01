Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडसोनल चौहान- विष्णु मंचू के बाद यूएस-इजरायल ईरान जंग के बीच फंसी ईशा गुप्ता, टेंशन के बीच बोलीं- समय डरावना है

सोनल चौहान- विष्णु मंचू के बाद यूएस-इजरायल ईरान जंग के बीच फंसी ईशा गुप्ता, टेंशन के बीच बोलीं- समय डरावना है

Iran America War में बॉलीवुड के कई सितारे मुसीबत में फंस गए हैं. सोनल चौहान और विष्णु मंचू के बाद एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने भी दुबई का हाल बताया. एक्ट्रेस के पोस्ट में खौफ साफ नजर आ रहा है. इसके बाद ईशा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जो तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 01, 2026, 04:12 PM IST
ईशा गुप्ता
ईशा गुप्ता

Esha Gupta Stuck in Dubai: यूएस-इजरायल ईरान जंग के बीच कई सितारे मुसीबत में फंस गए हैं. सोनल चौहान और विष्णु मंचू के बाद बॉलीवुड हसीना ईशा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. ईशा इस वक्त अबू धाबी में है. ऐसे में फैंस एक्ट्रेस की सेफ्टी को लेकर काफी टेंशन में थे. अपने फैंस की इस चिंता को दूर करने के लिए ईशा ने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट करके बताया कि वो सुरक्षित हैं. ईशा का ये पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रहा है. 

सलामत हैं ईशा देओल
ईशा ने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट लिखा- 'जो लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं तो सभी लोगों को जवाब ना दे पाने के लिए मुझे माफ करना, हम ठीक हैं. हम सुरक्षित समय डरावना है. काफी मुश्किल है. भगवान हमारी रक्षा के लिए हैं. हमें भरोसा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सुरक्षा और इंटरसेप्शन में सबसे अच्छा काम कर रहा है. सभी इससे प्रभावित हैं. जो भी फंसे हैं. सबकी सेफ्टी पहले है.जल्द घर पहुंचने की उम्मीद.'

fallback

दुबई में फंसे ये भारतीय सितारे
ईशा गुप्ता के अलावा सोनल चौहान और 'कनप्पा' एक्टर विष्णु मंचू भी दुबई में फंस गए हैं. सोनल ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर मदद की गुहार भी लगाई है. एक्ट्रेस ने लिखा- 'माननीय प्रधानमंत्री जी मैं दुबई में फंसी हूं. फ्लाइट कैंसिल हो गई है. भारत वापस आने को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है. मैं सरकार की गायडेंस और सपोर्ट चाहती हूं. ताकि मैं घर सुरक्षित आ सकूं.'

मिसाइल हमलों के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने PM मोदी से मांगी मदद, दर्द बयां कर बोलीं- ‘भारत लौटने का कोई रास्ता नहीं...’

क्यों हो रहे दुबई में धमाके?

दरअसल, बीती रात अमेरिका-इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया था. जिसके बाद ईरान एक्शन मोड में आ गया है. वो खाड़ी देशों को निशाना बनाकर जवाबी मिसाइलें दाग रहा है. ईरान जिन देशों पर हमले कर रहा है उसमें संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी, दुबई, कतर, दोहा और सऊदी अरब का रियाद शामिल है. यहां तक कि कई बॉलीवुड सितारे जो दुबई में फंसे हैं उन्होंने आसमान का एक वीडियो शेयर किया. जिसमें खतरनाक मिसाइलें और धमाकों की आवाज आ रही है.

