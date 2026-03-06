खामेनेई की मौत से बेहद खुश हैं ये 37 साल की एक्ट्रेस, 13 साल पहले भारत में आकर बसीं, बोलीं- ‘उम्मीद है वो नरक में जलें...’

Mandana Karimi on Khamenei Death: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव इन दिनों सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है. हाल ही में अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमले में देश के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की उनके परिवार के कुछ सदस्यों की मौत हो गई. इस खबर के सामने आने के बाद दुनिया के कई देशों में शिया मुसलमानों ने शोक जताया और विरोध प्रदर्शन भी किए. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उनकी मौत पर खुशी जाहिर की.

इसी बीच आधी भारतीय और आधी ईरानी एक्ट्रेस मंदाना करीमी का बयान तेजी से वायरल हो रहा है. हाल ही में उन्होंने जी न्यूज से बात करते हुए कहा कि वे सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत से बेहद खुश हैं. मंदाना का कहना है कि उनके फैसलों की वजह से ईरान की कई महिलाओं को लंबे समय तक परेशानियां झेलनी पड़ीं. इसलिए उनकी मौत के बाद कई ईरानी महिलाओं ने राहत महसूस की है. मंदाना करीमी ने बातचीत के दौरान कहा, ‘उनकी मौत से बहुत से लोग खुश हैं, खासकर ईरानी महिलाएं’.

ईरान के हालात पर एक्ट्रेस ने खुलकर रखी राय

उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा, ‘कई सालों तक हमें उनके नियमों और फैसलों के चलते दबाकर रखा गया. हमारे लोगों के खिलाफ जो बड़े फैसले हुए, उनके पीछे भी वही थे. सच कहूं तो मैं उनके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करना चाहती. बस इतना कहूंगी कि मुझे उम्मीद है कि वो नरक में जलें’. काफी दिनों से मंदाना के कई इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं, जिनमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस और ईरान के हालात का जिक्र किया. उन्होंने कहा, ‘अगर कोई ईरान के बाहर का इंसान ये देखे कि लोग किसी की मौत पर जश्न क्यों मना रहे हैं, तो उसे अजीब लगेगा’.

ईरान की जेलों और महिलाओं की हालत का जिक्र

उन्होंने कहा, ‘लेकिन जब आप समझेंगे कि वो कौन थे और देश में उनका सिस्टम कैसा था, तब आपको लोगों की खुशी समझ आएगी’. मंदाना ने आगे कहा, ‘ईरान की जेलों में कई लड़कियों के साथ महीनों और सालों तक बहुत बुरा बर्ताव होता रहा है. कई महिलाओं को डर और दबाव में जीना पड़ा. ऐसे हालात में बहुत से लोग उन्हें अच्छा इंसान नहीं मानते. इसलिए उनकी मौत पर कुछ लोगों ने खुशी भी जाहिर की है’. बता दें, अली खामेनेई के निधन के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनाया गया है.

तेहरान में जन्मी एक्ट्रेस ने भारत में बनाया करियर

वहीं, अगर मंदाना करीमी की बात करें तो वे ईरान की रहने वाली हैं. 19 मई, 1988 को ईरान की राजधानी तेहरान में जन्मी मंदाना ने साल 2010 में तीन महीने के मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारत आई थीं. इसके बाद 2013 में वे मुंबई शिफ्ट हो गईं और यहीं से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. वे पिछले 13 साल से भारत में ही रह रही हैं. वे यहीं बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. इतना ही नहीं, उनकी अच्छी खासी भारतीय फैन फॉलोइंग भी हैं, जो उनको बेहद पसंद करती है.