मकबूल के सेट पर अपना आपा खो बैठे थे इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी को दी थी गाली; सब हो गए थे हैरान
इरफान खान सिनेमा जगत के उम्दा कलाकारों में गिने जाते हैं. आपने ज्यादातर फिल्मों में उनका बहुत ही शांत अंदाज देखा होगा लेकिन क्या आपको पता है कि सेट पर एक बार वह इतने गुस्से में आ गए थे कि ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह को भी गाली दे दी थी. जानिए इसकी वजह.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 01:13 PM IST
इरफान खान भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर निभाए अपने किरदारों के जरिए उन्होंने जो छाप छोड़ी है. लेकिन हाल ही में विशाल भारद्वाज की फ़िल्म मकबूल में उनके साथ काम कर चुके अभिनेता दीपक डोबरियाल ने हाल ही में एक पल को याद किया जब इरफ़ान शूटिंग के दौरान अपना आपा खो बैठे थे. इस फिल्म में इरफान खान के साथ अहम भूमिका में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, तब्बू, पंकज कपूर और अब्बास टायरवाला जैसे तमाम उम्दा कलाकार थे. फिल्म में उन्होंने मकबूल का किरदार निभाया था. 

ओम पुरी के डायलॉग से शुरू हो गई थी हंसी-ठिठोली

मकबूल में छोटी सी भूमिका निभा चुके मशहूर अभिनेता दीपक डोबरियाल ने सेट से एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. उन्होंने बताया कि कैसे एक बार शूट के दौरान गुस्से में इरफान खान ने नसीरुद्दीन और ओम पुरी को गाली दे दी थी. स्क्रीन के साथ बातचीत में दीपक ने कहा, "एक सीन ऐसा था जिसमें काका (पियुष मिश्रा) की हत्या हो जाती है और उनकी लाश इरफान भाई के घर लाई जाती है. जब इरफान भाई शोक व्यक्त करने लगे तो किसी ने ओम पुरी साहब से पूछा कि उन्हें लाश कहां मिली. उन्होंने कहा, 'हवेली के पीछे.'"

दीपक ने बताया कि ओम पुरी ने जिस अंदाज में 'हवेली' शब्द का इस्तेमाल किया, यह सुनकर सेट पर मौजूद हर कोई हंसने लगा. डायरेक्टर ने भी कहा कि उन्होंने पंजाबी एक्सेंट में हवेली कहा था. दीपक का कहना है कि इसके बाद सेट पर कॉमेडी सेशन शुरू हो गया और इसमें नसीरुद्दीन शाह भी शामिल हो गए. इसके बाद ओम पुरी भी ढंग से हवेली बोल नहीं पा रहे थे और कई टेक लिए. दीपक ने आगे बताया, "बहुत मजा आ रहा था, लेकिन सीन ठीक से नहीं हो पा रहा था. एक के बाद एक कई टेक लिए गए."

इरफान के बिहेवियर से दंग हो गए थे सितारे

ओम पुरी के टेक लेने से इरफान खान परेशान हो गए थे. इसके बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया और वहीं बरस पड़े. बकौल दीपक, "इरफान भाई परेशान हो गए थे. वह अपने किरदार में पूरी तरह डूबे हुए थे लेकिन किसी में भी ओम जी या नसीर साहब से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, वे तो दिग्गज कलाकार हैं. सच कहूं तो, उनके किरदारों को ह्यूमर के साथ लिखा गया था."

दीपक ने आगे कहा, "एक सीन के बीच में, इरफान भाई अचानक बहुत गुस्सा हो गए. उन्होंने वहीं शूटिंग के दौरान गाली-गलौज शुरू कर दी. फिर तुरंत उन्होंने माफी मांगी और कहा, 'माफ कीजिएगा, मुझे लगा कि गाली-गलौज करने से मेरा अभिनय बेहतर होगा." 

Swati Singh

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव.

;