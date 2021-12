Irrfan Khan की मौत के बाद रिलीज होगी उनकी आखिरी फिल्म, पर्दे पर फिर मिलेगा एक्टर को देखने का मौका

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) का पिछले साल 29 अप्रैल को निधन हो गया था. वह भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है. अब इरफान (Irrfan Khan) की एक फिल्म 14 साल बाद रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है 'मर्डर एट तीसरी मंजिल 302' (Murder At The Teesri Manzil 302). इस फिल्म में एक बार फिर फैंस उनकी अदाकारी से रूबरू हो पाएंगे.

इरफान खान (Irrfan Khan) की फिल्म 'मर्डर एट तीसरी मंजिल 302' (Murder At The Teesri Manzil 302) का निर्देशन नवनीत बाज सैनी ने किया है. इरफान (Irrfan Khan) की ये फिल्म 31 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर स्ट्रीम होगी. फिल्म में इरफान (Irrfan Khan) के अलावा लकी अली, दीपल शॉ और रणवीर शोरे जैसे सितारे नजर आएंगे. बहुत कम लोगों को पता है कि इस फिल्म के शूटिंग के दौरान इरफान खान का मौत से सामना हुआ था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इरफान फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान बड़ी घटना का शिकार होते-होते बच गए थे.

#IrrfanKhan's long delayed film #MurderAtTeesriManzil302 finally gets a release!!

Directed by #NavneegBajSaini, the film also stars @luckyali @DeepalShaw and @RanvirShorey.

Premieres Dec 31st on @ZEE5India.@irrfank #Irrfan pic.twitter.com/6RaON6tmK8

— CinemaRare (@CinemaRareIN) December 27, 2021