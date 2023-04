The Song Of Scorpions Trailer Out: धांसू है इरफान खान की आखिरी फिल्म 'द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियो' का ट्रेलर, इस दिन हो रही रिलीज

Irrfan Khan last film The Song Of Scorpions Trailer: दिवंगत एक्टर इरफान की आखिरी फिल्म 'द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियो' (The Song Of Scorpions) का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस 1 मिनट 49 सेकेंड के ट्रेलर में इरफान खान ने जान फूंक दी है. इरफान खान की इस फिल्म के हिंदी ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. खास बात है कि ये फिल्म 70वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा चुकी है. जिसे अब थियेरटर में 28 अप्रैल को रिलीज किया जा रहा है.