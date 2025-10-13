Advertisement
पहले Diljit Dosanjh और क्या अब Varun Dhawan भी कर लेंगे फिल्म ‘नो एंट्री’ से किनारा? Boney Kapoor बोले- ‘हम नो एंट्री में…’

डायरेक्टर बोनी कपूर की अपकमिंग फिल्म ‘नो एंट्री 2’ को लकेर आए दिन सोशल मीडिया पर नए-नए अपडेट आते रहते हैं. वहीं इस फिल्म को लेकर अब एक और नई खबर सामने आई की है कि सिंगर दिलजीत दोसांझ के बाद एक्टर वरुण धवन ने भी इस प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया है. बोनी कपूर ने इस पर खुलकर बात की है. आइए जानते हैं

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 13, 2025, 11:14 PM IST
साल 2005 की सुपरहिट फिल्म ‘नो एंट्री’ के सीक्वल की चर्चा कभी लंबे समय से हो रही है और फिल्म लगातार सोशल मीडिया पर गोसिप का पार्ट बनी हुई है. बोनी कपूर की इस मच अवेटेड फिल्म का इंतजार फैंस काफी लंबे समय ये कर रहे हैं. लेकिन इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है और हर दिन एक नई अपडेट आती है. खबरों की मानें तो एक्टर वरुण धवन ने भी इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया है, इससे पहले सिंगर दिलजीत दोसांझ भी इस फिल्म से किनारा कर चुके हैं. बोनी कपूर की इस फिल्म में अर्जुन कपूर भी नजर आने वाले हैं.

 

 

बोनी कपूर ने दिया बयान
खबरों की मानें तो वरुण धवन ने बोनी कपूर की फिल्म ‘नो एंट्री’ को डेट्स और शेड्यूल के चलते छोड़ा है. वहीं इस खबर को लेकर बोनी कपूर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गलत ठहराया है और खबर को महज एक अफवाह बताया है. बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, ‘हम ‘नो एंट्री’ में एंट्री बना रहे हैं और वरुण और अर्जुन पूरी तरह से इस फिल्म का हिस्सा हैं. हम अपने दूसरे कलाकारों को फाइनल करने के लिए लगातार एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं. 

 

महज एक अफवाह थी
बोनी कपूर के बयान से पहले ऐसी खबरें भी आ रही थीं  कि वरुण अपनी फिल्म ‘भेडिंया’ के दूसरे भाग के साथ डेट क्लैश को लेकर ‘नो एंट्री’ को छोड़ रहे थे, क्योंकि इस फिल्म की डेट पहले से ही फाइनल थीं. लेकिन बोनी कपूर के इस बयान से ये अफवाह झूठी साबित हो जाती है. 

 

दिलजीत दोसांझ के फिल्म छोड़ने की वजह
पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने इस फिल्म को अच्छे नोट पर छोड़ा था, जिसको लेकर उन्होंने कहा, ‘हां, हम अच्छे मूड में अलग हुए हैं क्योंकि तारीखें हमारी जरूरतों के हिसाब से नहीं मिल रही थीं. और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही एक पंजाबी फिल्म में साथ में काम करेंगे.'

 

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

Varun DhawanBoney Kapoorfilm no entry sequelDiljit DosanjhArjun Kapoor

