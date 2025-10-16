क्या सही में मां बनने वाली है सोनाक्षी सिन्हा? जहीर इकबाल के प्रैंक VIDEO से प्रेग्नेंसी की अटकलें तेज

Sonakshi Sinha और जहीर इकबाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जहीर ने कैमरे से सामने ही सोनाक्षी को लेकर प्रेग्नेंसी पर ऐसा प्रैंक किया जिसके वायरल होते ही प्रेग्नेंसी की खबरों को और हवा मिल रही है.
Sonakshi Sinha Pregnancy Rumors: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर की शादी को डेढ़ साल हो गया है. शादी के बाद इन दोनों सितारों के मस्ती मजाक वाले वीडियो लगातार आते रहते हैं. लेकिन, इन दोनों सोनाक्षी के प्रेग्नेंसी की खबरों को लेकर लगातार जोर मिल रहा है. हाल ही में ये दोनों सितारे रमेश तोरानी की दीवाली पार्टी में पहुंचे. जहां पर कैमरा देखते ही जहीर ने वाइफ सोनाक्षी के पेट पर हाथ रखकर ऐसी बात कह दी कि प्रेग्नेंसी की खबरों को और तेजी से हवा मिल रही है.
जहीर का प्रेग्नेंसी प्रैंक
रमेश तौरानी की दीवाली पार्टी में सोनाक्षी सिन्हा क्रीम कलर का अनारकली सूट और जहीर इकबाल ब्लू कलर की पैंट और उसी रंग की शर्ट पहनकर पहुंचे. इस दौरान जहीर ने पहले सोनाक्षी के टमी पर हाथ लगाया. जिसके बाद सोनाक्षी जहीर पर मस्ती में चिल्लाने लगी. इसके बाद जहीर फिर से पोज देने आए और सोनाक्षी के टमी पर हाथ रखा. तभी सोनाक्षी हंसते हुए जोर से जहीर चिल्लाती है और उनके गले लग जाती है.
प्रेग्नेंसी के खबरें तेज
सोनाक्षी और जहीर के मस्ती मजाक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जहीर ने सोनाक्षी के साथ कैमरे पर बेबी को लेकर जो कुछ भी एक्शन किया उसे सोनाक्षी ने मस्ती में जोर से हंसकर प्रैंक साबित करने की कोशिश की. लेकिन, इस वीडीयो के बाद से सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी की अटकलें और तेज हो गई हैं. ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक्ट्रेस इससे पहले रेड अनारकली सूट में जहीर संग दीवाली पार्टी में दिखी थीं तो बार-बार अपने टमी को दुपट्टे से कवर करते नजर आई थीं.
2024 में की थी कोर्ट मैरिज
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने 23 जून, 2024 को कोर्ट मैरिज की थी. दोनों के धर्म एक दूसरे से अलग हैं.सोनाक्षी हिंदू है तो वहीं जहीर मुस्लिम. शादी के बाद इन दोनों सितारों ने ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन रखा था जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज सितारे शामिल हुए थे. वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों 'जटाधारा' फिल्म को लेकर सुर्खियों में है. ये फिल्म 7 नवंबर, 2025 को थिएटर में आएगी.
