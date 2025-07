क्या सच में ए मोमेंट टू रिमेंबर की कॉपी है 'सैयारा'? मोहित सूरी पर लगे कोरियन फिल्म की कहानी चुराने के आरोप

Saiyaara: चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर सैयारा 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. रिलीज के साथ ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आ रही है. इसी बीच हिट होती इस फिल्म के मेकर्स पर एक कोरियन कहानी को चुराने का आरोप लग रहे हैं.

ए मोमेंट टू रिमेंबर की कॉपी है सैयारा?

फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि 'सैयारा' 2004 की कोरियाई फिल्म 'ए मोमेंट टू रिमेंबर' से काफी मिलती-जुलती है. यह रोमांटिक ड्रामा एक गुस्सैल म्यूजिशियन कृष कपूर (अहान पांडे) और एक शर्मीली लड़की जर्नलिस्ट वाणी (अनीत पड्डा) की लव स्टोरी पर बेस्ड है. कहानी तब एक इमोशनल मोड़ लेती है जब वाणी को शुरुआती अल्जाइमर का पता चलता है, जो उनके रिश्ते को मुश्किल में डाल देता है.

I was thinking I’d seen the #Saiyaara story in a Korean movie — couldn’t place it at first, but now I remember:d film is A Moment to Remember. A brilliant one. Here Mohit Suri & YRF made their own with all d right ingredients #SaiyaaraReview

I just hope people watch that one too. pic.twitter.com/C4tGf7640y

— N O L A N (@krrishnolan) July 20, 2025