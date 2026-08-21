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'ये लड़की आस्तीन का सांप है...' गौरव खन्ना की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रही हैं आकांक्षा चमोला? ओरी के बयान से मचा बवाल

Orry On Akanksha Chamola: सोशल मीडिया फेमस पर्सनैलिटी ओरी ने हाल ही में 'लॉकअप 2' फेम आकांक्षा चमोला पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो गौरव खन्ना की पॉपुलैरिटी और पहचान का इस्तेमाल अपनी राय को ज्यादा तवज्जो दिलाने के लिए कर रही हैं. उनके इस बयान के बाद इंटरनेट पर नई हलचल देखने को मिल रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 21, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:42 AM IST
'ये लड़की आस्तीन का सांप है...' गौरव खन्ना की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रही हैं आकांक्षा चमोला? ओरी के बयान से मचा बवाल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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