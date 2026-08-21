'ये लड़की आस्तीन का सांप है...' गौरव खन्ना की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रही हैं आकांक्षा चमोला? ओरी के बयान से मचा बवाल

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की शादी 24 नवंबर, साल 2016 को कानपुर में हुई थी. शादी के कई साल बाद उनके रिश्ते में दरार की खबरें सामने आईं और अब तलाक को लेकर आकांक्षा के बयान ने मामले को और चर्चा में ला दिया है. फिलहाल ओरी की टिप्पणी ने इस पुराने विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. गौरव और आकांक्षा की पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन असलियत क्या है, ये दोनों की तरफ से ऑफिशियली सामने आने वाली जानकारी से ही साफ होगा.