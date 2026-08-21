'ये लड़की आस्तीन का सांप है...' गौरव खन्ना की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रही हैं आकांक्षा चमोला? ओरी के बयान से मचा बवाल

टीवी एक्टर गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला की शादीशुदा जिंदगी को लेकर पिछले कुछ समय से खबरें आती रही हैं. अब इस मामले में ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में गौरव के साथ नजर आए ओरी की एक टिप्पणी ने नई चर्चा छेड़ दी है. ओरी ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करते हुए आकांक्षा पर बिना नाम लिए निशाना साधा है. उनकी बातों से साफ लगा कि वो आकांक्षा की उन बातों से खुश नहीं हैं, जिनमें उन्होंने गौरव और अपनी शादी को लेकर खुलकर बात की थी.
ओरी ने इस कमेंट में दावा किया कि आकांक्षा अपनी निजी राय रखने के लिए गौरव की पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल कर रही हैं. उनके इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच एक बार फिर गौरव-आकांक्षा के रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.
ओरी ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि एक शख्स की इमेज खराब की जा रही है और उसकी पॉपुलैरिटी का पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि ‘खतरों के खिलाड़ी’ की शूटिंग के दौरान वो करीब एक महीने तक गौरव के साथ केप टाउन में एक ही वैन में रहे थे. ओरी के मुताबिक, उस दौरान उन्होंने गौरव को काफी करीब से देखा और उन्हें एक अच्छा इंसान पाया है. इसी वजह से उन्हें आकांक्षा की तरफ से की गई टिप्पणियां पसंद नहीं आईं.
Orry Speaking Facts #GauravKhanna fd go n check this media page n Orry's comment on it
Its a planned activity done my 2 snakes CHAMOLA N SHAGUN#KhatronKeKhiladi15 pic.twitter.com/QQB0WueDhu
— Bharti (@CurlyTales_20) August 20, 2026
हालांकि, ओरी की इस टिप्पणी पर अलग-अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. कुछ लोग उनके बयान को गौरव के सपोर्ट के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि पति-पत्नी के निजी मामले पर किसी तीसरे व्यक्ति की इस तरह की टिप्पणी सही नहीं है.
ओरी ने अपने कमेंट में ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की शगुन शर्मा का भी जिक्र किया. शगुन पहले गौरव पर उन्हें परेशान करने और धमकाने जैसा आरोप लगा चुकी हैं. लेकिन ओरी ने इस पूरे मामले को बिल्कुल अलग अंदाज में पेश किया. उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान वो शगुन को भी काफी परेशान करते थे और इसके बावजूद दोनों आज अच्छे दोस्त हैं. ओरी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शगुन को परेशान करना इसलिए मजेदार था क्योंकि वो अच्छे रिएक्शन देती थीं और शूटिंग के दौरान एंटरटेनमेंट की जरूरत होती थी.
इस पूरे विवाद के बीच आकांक्षा चमोला का पुराना बयान भी फिर से वायरल हो रहा है. आकांक्षा ने अपने और गौरव के रिश्ते को लेकर कहा था कि तलाक होना तय है. उन्होंने साफ किया था कि उनके रिश्ते में परेशानी गौरव के ‘खतरों के खिलाड़ी’ में जाने से काफी पहले शुरू हो चुकी थी. आकांक्षा के मुताबिक, दोनों अपने-अपने काम और बिजी शेड्यूल में इस कदर उलझे हुए थे कि अब तक जरूरी कागजों पर साइन करने का समय नहीं मिल पाया था.
उन्होंने ये भी बताया था कि एक एक्टर की जिंदगी बाहर से जितनी आसान दिखती है, असल में उतनी होती नहीं है. जब दोनों लोग अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हों और अलग-अलग काम संभाल रहे हों, तो पर्सनल लाइफ के फैसले भी तुरंत लेना आसान नहीं होता.
गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की शादी 24 नवंबर, साल 2016 को कानपुर में हुई थी. शादी के कई साल बाद उनके रिश्ते में दरार की खबरें सामने आईं और अब तलाक को लेकर आकांक्षा के बयान ने मामले को और चर्चा में ला दिया है. फिलहाल ओरी की टिप्पणी ने इस पुराने विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. गौरव और आकांक्षा की पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन असलियत क्या है, ये दोनों की तरफ से ऑफिशियली सामने आने वाली जानकारी से ही साफ होगा.