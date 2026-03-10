क्या 'मधुबाला' की बायोपिक में अनीत पड्डा निभाएंगी रोल? हो गया सच का खुलासा

Aneet Padda in Madhubala Biopic: अपने जमाने की मशहूर अदाकारा मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसी मूवीज की जिनके रोल को लोग आज भी याद करते हैं. इनकी फिल्मी लाइफ जितनी शानदार रही उतनी ही मौत दर्दनाक. मधुबाला की इसी जिंदगी को पर्दे पर उतारने को लेकर बायोपिक बन रही है. बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक्ट्रेस की इस बायोपिक के लिए अनीत पड्डा को साइन किया गया है. लेकिन, इन खबरों के पीछे के सच का खुलासा हो गया है.

क्या सही में मधुबाला बायोपिक में हैं अनीत?

इंडस्ट्री के सोर्स ने साफ किया कि अनीत पड्डा का नाम मधुबाला बायोपिक से जोड़ना एकदम गलत है. सोर्स ने कहा कि अनीत पड्डा को लेकर जो भी खबरें उड़ रही हैं, उनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है. ये दावे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं. खास बात है कि खबरों में ये भी दावा किया जा रहा था कि अनीत ने कियारा आडवाणी को इस मूवी से रिप्लेस कर दिया है. लेकिन, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कियारा इस फिल्म का हिस्सा हैं या फिर नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

मधुबाला इंडियन सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम हैं, इसलिए इन अफवाहों ने फिल्म प्रेमियों के बीच काफी हलचल मचा दी थी. पर सोर्स ने फिर से जोर देकर कहा कि अनीत पड्डा के प्रोजेक्ट से जुड़ने की बात सिर्फ एक अफवाह है. फिलहाल, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है.

'बहुत ज्यादा डर लगने लगा...'मिडिल ईस्ट तनाव के बीच आनन-फानन में कुवैत छोड़ भारत भागीं उर्वशी रौतेला, बोलीं- बेचैनी महसूस हो रही

इस मूवी में आएंगी नजर

अनीत पड्डा की बात करें तो उनके पास दिनेश विजान की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'शक्ति शालिनी' है. इस फिल्म का नाम 'थामा' फिल्म के टीजर ऐलान के साथ ही हो गया था. रिपोर्ट्स की मानें तो ये मूवी इस साल के आखिर तक थिएटर में आ सकती है. अनीत पड्डा के सिलेक्शन को लेकर डायरेक्टर अमर कौशिक ने कहा कि जब लोग फिल्म की कहानी लिख रहे थे तो हमें ये एहसास हुआ कि किसी यंग एक्ट्रेस की जरूरत है कहानी के मुताबिक. हम लोगों ने अनीत की 'सैयारा' फिल्म देखी थी और उनके किरदार को देखकर लगा कि वो इस रोल के लिए परफेक्ट मैच है.