Dharmendra Health Updates: अब कैसी है धर्मेंद्र की तबीयत? बेटे सनी देओल ने बताया; घर कब जाएंगे ही-मैन

Dharmendra Health Updates: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र लगातार सुर्ख़ियों में बने हुए हैं. दरअसल, मंगलवार सुबह्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर फैली. इसके बाद उनकी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने इस मामले का खंडन किया. उन्होंने बताया कि उनके पिता जीवत हैं. इसी बीच सनी देओल की टीम ने धर्मेंद्र की सेहत को लेकर अपडेट दिया है, 'धर्मेंद्र ठीक हो रहे हैं और इलाज का असर हो रहा है, आइए हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें.'

निधन की खबरों को ईशा देओल ने बताया अफवाह

वहीं, इससे पहले ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और लिखा है, "मीडिया इस मामले पर ज्यादा ही सक्रिय चल रही है और गलत खबरें फैला रही है. मेरे पिता स्टेबल हैं और रिकवर कर रहे हैं. मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वे हमारे परिवार की निजता का सम्मान करें. पापा की स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ करें." ईशा के पोस्ट के बाद अभिनेता को चाहने वाले फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. इससे पहले सनी देओल की टीम और हेमा मालिनी ने भी लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि वो धर्मेंद्र देओल के लिए प्रार्थना करें.

हेमा मालिनी ने भी किया पोस्ट

हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर लिखा था, "मैं धरम जी के बारे में चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद करती हूँ, जो अस्पताल में निगरानी में हैं. उनकी लगातार निगरानी की जा रही है और हम सब उनके साथ हैं. मैं आप सभी से उनके कल्याण और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने का अनुरोध करती हूं."

बता दें कि धर्मेंद्र देओल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, और कल से ही उन्हें देखने के लिए बॉलीवुड के बड़े स्टार्स पहुंच रहे हैं. देर रात सलमान खान, शाहरुख खान, आर्यन खान, और अमीषा पटेल जैसे स्टार्स को अस्पताल में देखा गया था. सभी के चेहरे नम थे. एक हफ्ते पहले भी अभिनेता की ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था. बताया गया था कि एक्टर अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे थे.