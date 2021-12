क्या कैटरीना को फॉलो करने के लिए करीना ने शादी का इंतजार किया? फैन ने खोली पोल!

नई दिल्ली: विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की शादी आखिरकार हो ही गई. कैटरीना कैफ अब मिसेज कौशल बन गई हैं और इसी उपलब्धि की वजह से उन्हें एक और फॉलोअर मिल गया है. बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस ने कैटरीना के मैरिड क्लब में शामिल होने के बाद उन्हें फॉलो किया है और ये बात हम नहीं बल्कि उसी दिग्गज एक्ट्रेस का एक फैन बोल रहा है.

बॉलीवुड अदाकारा कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) पति-पत्नी बन चुके हैं. बीते दिन इस स्टार कपल ने धूमधाम से शादी रचाई थी. इनकी शादी की खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं. अपनी शादी पर आखिरकार मुहर लगाते हुए फिल्म अदाकारा कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'हमारे दिलों में केवल प्यार और कृतज्ञता है जो हमें इस क्षण तक ले आई है. आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की कामना के रूप में हम इस नई यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं.'

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की ये खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई. इसके बाद इस स्टार कपल को शादी की बधाई देने के लिए लोगों का तांता लग गई. बॉलीवुड फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण से लेकर आलिया भट्ट और अली अब्बास जफर तक कई सितारों ने विक्की कौशल और कटरीना कैफ को नए जीवन की शुभकामनाएं दी.

इस लिस्ट में अदाकारा करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) का भी नाम शामिल है. हालांकि इसी के साथ इस स्टार कपल के एक फैन ने एक्ट्रेस करीना कपूर खान की एक बात नोटिस कर ली. जिसकी जानकारी फैन ने सोशल मीडिया पर देते हुए ट्वीट किया, 'कैटरीना कैफ को फॉलो करने के लिए करीना कपूर खान ने उनकी शादी का इंतजार किया.' इसके साथ ही फैन ने हंसने की इमोजी शेयर कर स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. ये आप यहां देख सकते हैं.

It took marriage for Kareena Kapoor to finally follow Katrina Kaif pic.twitter.com/sU0EWfQXRQ

— wish i was invited to the wedding (@Anoncqueen101) December 9, 2021