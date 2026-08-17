'डर' के बाद शाहरुख खान से क्यों नाराज थे सनी देओल? सालों बाद मनमुटाव और इनसिक्योरिटी पर तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने हाल ही में शाहरुख खान के संग अपने रिश्ते को लेकर बात की है. खबरें थी कि फिल्म 'डर' की शूटिंग के दौरान दोनों बीच कुछ मनमुटाव हुआ था. बता दें कि साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'डर' में शाहरुख खान ने एक जुनूनी लवर का रोल निभाया था, जबकि सनी देओल फिल्म में लीड एक्टर के रोल में नजर आए थे.
उस दौरान फिल्म ने खूब सुर्खियां बटोरी. अब फिल्म की रिलीज के कई साल बाद अब सनी देओल ने उस दौर को याद करते हुए दोनों स्टार्स के बीच के मतभेदों पर अपनी बात रखी है. सनी ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में कभी-कभी इनसिक्योरिटी रिश्तों पर असर डालती है.
शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान सनी ने गुस्से में अपनी जींस फाड़ने की बात याद की. उन्होंने कहा, 'छोटी उम्र में, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक दूसरे से वो चीज नहीं होती है. वो होती है. मैं इनसिक्योर व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन इनसिक्योरिटी के चलते कितने एक्टर बहुत कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो उन्हें करने की कोई जरूरी नहीं है.'
सनी ने आगे कहा, 'हम सिर्फ वही कैरेक्टर बन सकते हैं जो हम हैं, हम उससे परे कुछ भी नहीं हो सकते हैं. लेकिन किसी तरह बहुत सारे कलाकार असुरक्षित महसूस करते हैं, और उसकी वजह से फिर वाइब्स गलत हो जाती हैं, चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसे होने के लिए कोई जरूरी नहीं थी.'
वहीं, जब 'बंटवारा 1947' एक्टर सनी देओल से पूछा गया कि क्या आज शाहरुख खान उनके दोस्त हैं? तो इसपर उन्होंने कहा, 'उस समय भी हम दुश्मन तो नहीं थे. हां, दोस्त का मतलब है कि हम सब साथी (colleagues) हैं. फिल्म इंडस्ट्री में मैं कहूँगा कि हम सब साथी ज़्यादा हैं.' सनी देओल ने कहा कि उनके असली दोस्त वे हैं जो स्कूल के समय बने थे, न कि बॉलीवुड वाले, क्योंकि दोस्ती वो होती है जहां आप बिना किसी दिखावे के होते हैं, और ऐसी दोस्ती बचपन में ही होती है.'
बता दें कि सनी देओल और शाहरुख खान के बीच अनबन 1993 में शुरू हुई, जब वे अपनी फिल्म 'डर' की शूटिंग कर रहे थे. खबरों के मुताबिक, भले ही सनी फिल्म के हीरो थे, लेकिन शाहरुख खान के विलेन वाले रोल के मुकाबले अपने किरदार को दिखाए जाने के तरीके से वे खुश नहीं थे. ऐसे में 'डर' के रिलीज के बाद दोनों एक्टर्स ने 16 साल तक एक-दूसरे से बात नहीं की.