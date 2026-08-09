हर एक एपिसोड में छिपा है ट्विस्ट, IMDb रेटिंग 8.3, बिना पलक झपकें देखते रह जाएंगे सीरीज

OTT पर हर हफ्ते नई सीरीज रिलीज होती है. अगर आपको क्राइम थ्रिलर , परिवार की दुश्मनी, सत्ता का खेल और गैंगस्टर पर आधारित वेब सीरिज देखना पसंद करते हैं. तो आप अपनी वॉचलिस्ट में इसाकापट्नम को शामिल कर सकते हैं. 7 एपिसोड वाली सीरीज को आप अंत तक देख सकते हैं. इस सीरीज को IMDb पर 8.3 रेटिंग मिली है. इसाकापट्नम एक क्राइम ड्रामा और पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज है. इस सीरीज को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. सीरीज की कहानी
हर हफ्ते ओटीटी पर नई-नई सीरीज रिलीज होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो बिना ज्यादा शोर मचाए दर्शकों का दिल जीत लेती हैं. अगर आप ऐसी क्राइम थ्रिलर तलाश रहे हैं, जिसमें गैंगस्टर, सत्ता का खेल, परिवार की दुश्मनी और हर एपिसोड के अंत में नया सस्पेंस देखने को मिले, तो यह सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. सबसे खास बात यह है कि इसे खत्म करने के लिए आपको कई दिन नहीं निकालने पड़ेंगे. सिर्फ 7 एपिसोड की यह सीरीज शुरुआत से आखिर तक कहानी को बांधे रखती है. यही वजह है कि इसे IMDb पर 8.3 की शानदार रेटिंग भी मिली है. सीरीज की कहानी 1990 के काल्पनिक बंदरगाह पर है जहां सत्ता, पॉलिटिक्स, अपराध और फैमिली दुश्मनी की कहानी है.
वेब सीरीज में दिखाया गया है कि ऐसे एक शख्स दूसरे शहर में जाकर क्राइम की दुनिया में अपना दबदबा बना लेता है. समय के साथ वह इस इलाके का खतरनाक डॉन बन जाता है. पूरा इलाका उसके नाम से ही डरता हैं. सीरीज में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी बेटी पिता की अपराध को चुनौती देती है.
वेब सीरीज के सातों एपिसोड में की कहानी में आपको ट्विस्ट मिलेगा. हर एक एपिसोड के बाद ऐसा मोड़ आएगा कि आपको अगला एपिसोड देखने का तुरंत मन करेगा. अगर आपको लंबी सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं.
वेब सीरीज में सत्यदेव कंचरना ने गैंगस्टर का किरदार निभाया था. वहीं ईश्वरी राव ने वेब सीरीज में शानदार एक्टिंग से सबका दिल जीता है. अगर आपको क्राइम और सस्पेंस की कहानियां पसंद हैं तो आप इस वेब सीरीज को देख सकते हैं. इस वेब सीरीज को 8.3 की आईएमडीबी रेटिंग मिली है.