दीपिका-प्रियंका से ज्यादा हिट हुआ ईशा अंबानी का LOOK, इस अंदाज में मेट गाला में आईं नजर

नई दिल्ली : रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी मेट गाला 2019 में बेहद आकर्षक लुक में नजर आईं. गाला में ईशा ने प्रबल गुरुंग का डिजाइन किया हुआ लिलैक कलर का गाउन पहना था. पिछले साल के मेट गाला में प्रबल ने ही अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के लुक को स्टाइल किया था. इस साल के मेट गाला थीम 'कैम्प : नोट्स ऑन फैशन' को ध्यान में रखते हुए ईशा ने प्लंजिन्ग नेकलाइन वाला गाउन पहना था जिसकी स्कर्ट पर फेदर वर्क किया गया था.

ईशा राजकुमारी की तरह नजर आने वाले अपने लुक को डायमंड नेकपीस और ड्रॉप ईयररिंग्स के साथ पूरा किया. डिजाइनर ने ईशा के इस गाउन में चहलकदमी करने के कुछ घंटों पहले इंस्टाग्राम पर इसकी एक झलक दिखाई थी.

Met Gala 2019 : दीपिका पादुकोण का इंडियन बॉर्बी लुक वायरल, फैंस बोले- 'तुम लाजवाब हो...'

ईशा ने गाउन की तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा था, 'अंदाजा लगाइए कि कौन इस गाउन में कार्पेट पर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं?' ईशा पिछले साल भी मेट गाला में शामिल हुई थीं.

Met Gala 2019 : प्रियंका चोपड़ा का लुक हुआ Troll, किसी ने कहा पोकेमोन, तो कोई बोला...

A collaboration among friends, we worked with the graceful and joyous Isha Ambani on her Atelier creation for months

With three fittings in Mumbai and a final Atelier appointment in NYC, we enveloped her dress with over 350hrs of laborious love to bring our shared vision to life pic.twitter.com/ruSjukmSLb

— Prabal Gurung (@prabalgurung) May 7, 2019