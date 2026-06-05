भाई बॉबी देओल की फैन हुईं बहन ईशा देओल, ‘बंदर’ देखने के बाद बोलीं- ‘आप एक उम्दा एक्टर हैं’

बॉबी देओल की फिल्म ‘बंदर’ इस समय लोगों के बीच काफी चर्चा में बनी हुई है. दर्शकों को इसकी कहानी के साथ-साथ उनकी एक्टिंग बेहद पसंद आ रही है. वहीं ऑडियंस के साथ-साथ इस फिल्म से बॉबी देओल ने अपनी बहन ईशा का दिल भी जीत लिया है.
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बॉबी देओल की फिल्म ‘बंदर’ इस समय सिनेमाघरों में लोगों का दिल जीत रही है. ऑडियंस को इसकी कहानी और एक्टर की दमदार परफॉर्मेंस काफी पसंद आ रही है. निखिल द्विवेदी की सैफ्रन मैजिकवर्क्स द्वारा निर्मित और जी स्टूडियो के सहयोग से बनी ‘बंदर’ का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है. बॉबी देओल के साथ-साथ इस फिल्म में कई दमदार कलाकार भी नजर आ रहे हैं.
‘बंदर’ का दमदार ट्रेलर
अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर’, जिसमें बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं, दर्शकों के बीच सबसे काफी पॉपुलर बन चुकी है. फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसने अपने सरप्राइजिंग सीन, दमदार परफॉर्मेंस, शानदार एक्टिंग और स्टेबल कॉमेडी से लोगों को इसकी दुनिया में और गहराई से खींच लिया है.
भाई बॉबी के लिए ईशा का प्यार
बॉबी देओल की फिल्म ‘बंदर’ अब जब सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, तो एक्टर की बहन और एक्ट्रेस ईशा देओल इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुईं और फिल्म देखने के बाद अपने ‘बॉबी भैया’ की जमकर तारीफ की. इस दौरान एक्ट्रेस ने सभी से फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने की रिक्वेस्ट भी की.
ईशा ने किया भाई के लिए पोस्ट
फिल्म देखने के बाद बॉबी देओल की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए ईशा देओल ने अपने सोशल मीडिया पर एक प्यारी फैमिली फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘आप अपने करियर के अब तक के सबसे बेहतरीन समय में हैं! निस्संदेह आप आज के समय के सबसे कमाल के एक्टर हैं. आपकी परफॉर्मेंस में मजबूती और गहराई दोनों हैं. ऐसे ही आगे बढ़ते रहो भैया!’ आपको बता दें कि ईशा देओल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी हैं, तो वहीं बॉबी देओल धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के बेटे हैं.
इस दिन हुई थी फिल्म रिलीज
‘बंदर’ की कहानी सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने लिखी है, जो 'पाताल लोक, कोहरा और उड़ता पंजाब जैसी सीरीज के लिए जाने जाते हैं. फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है. इसे निखिल द्विवेदी की सैफ्रन मैजिकवर्क्स ने प्रोड्यूस किया है और जी स्टूडियो से मदद ली है. फिल्म ‘बंदर’ 5 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
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