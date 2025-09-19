एक्ट्रेस Isha Koppikar ने नए अवतार में शेयर किया कमाल का वीडियो, तलवार के साथ कलाबाजी दिखा जीता फैंस का दिल!

मिस टैलेंट क्राउन और बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने साल 1997 में तेलुगु फिल्मों से डेब्यू किया था जिसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया. वहीं साल 2000 में फिल्म 'फिजा' से बॉलीवुड में एंट्री की थी, जिसके बाद उन्होंने कई फिल्में साइन की और इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया. आज ईशा कोप्पिकर 49 साल की हो गई हैं और इस खास दिन पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक यूनीक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो तलवारबाजी करती हुई नजर आ रही हैं.

लाल रंग की साड़ी और झुमके…

ईशा कोप्पिकर द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में वो एक वीरांगना के रूप में नजर आ रही हैं जिसमें वो लाल रंग की साड़ी , झुमके, नेकलेस और खुले बालों के साथ दिखाई दे रही हैं. वहीं इस वीडियो में वो तलवार के साथ कमाल की कलाबाजी भी कर रही हैं. इस वीडियो में ईशा कोप्पिकर की आवाज भी सुनाई दे रही है जिसमें उनके बोल हैं, ‘’वो कहते थे, चूडियां ही हमारे हाथ में अच्छी लगती हैं, पर हमने तलावर भी उठाई और मैदान लाल कर दिए. हम शक्ति हैं हमारी दहाड़ जंग का आगाज है.’’

गजब का लुक

ईशा कोप्पिकर ने इस शानदार वीडियो के नाचे एक कैप्शन भी लिखा है, ‘’तेवर में शक्ति, नजर में शान, उसी पल लिखा गया रानी का नाम.’’ एक्ट्रेस के इस लुक को देखकर फैंस शॉक्ड रह गए हैं. वो इस वीडियो में ना सिर्फ सुंदर दिख रही हैं बल्कि उनकी आवाज एक संदेश दे रही है. वहीं ईशा के इस लुक और अंदाज को देखकर फैंस को लग रहा है कि ईशा जल्द ही बड़े पर्दे पर वापसी करने वाली हैं और ये उनकी किसी फिल्म का लुक है.