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क्या सच में शादीशुदा हैं बादशाह और ईशा रिखी? एक्ट्रेस ने खुद लगाई मुहर, पहली बार किया बड़ा खुलासा

Isha Rikhi Confirms Marrying With Badshah: हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर AMA सेशन के दौरान ईशा रिखी ने लोगों के सवालों का जवाब देते हुए यह कन्फर्म कर दिया कि वह रैपर बादशाह से शादी कर चुकी हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 11, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:56 AM IST
क्या सच में शादीशुदा हैं बादशाह और ईशा रिखी? एक्ट्रेस ने खुद लगाई मुहर, पहली बार किया बड़ा खुलासा
Image Credit: बादशाह-ईशा रिखी की शादी हुई कन्फर्म

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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