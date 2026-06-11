/क्या सच में शादीशुदा हैं बादशाह और ईशा रिखी? एक्ट्रेस ने खुद लगाई मुहर, पहली बार किया बड़ा खुलासा

Isha Rikhi Confirms Marrying With Badshah: फेमस रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी काफी लंबे समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में रहे हैं. दोनों ने कभी भी अपने रिलेशनशिप या शादी को कंफर्म नहीं किया और ना ही कभी खुलकर बात की. ऐसे में फैंस लगातार यह जानने के लिए बेताब थे कि क्या दोनों ने सच में शादी कर ली है. अब आखिरकार इस सस्पेंस से पर्दा उठ गया है.
दरअसल, हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक्ठ्रेस ईशा रिखी ने एक AMA (Ask Me Anything) सेशल रखा, जिसमें उन्होंने अपनी शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया. ईशा ने इस दौरान कन्फर्म किया कि वह फेमस रैपर बादशाह के साथ शादी कर चुकी हैं. कई लोगों ने इंटरनेट पर यह सवाल भी पूछा कि शादी के बाद भी दोनों एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो क्यों नहीं करते हैं? जिसके बाद ईशा ने खुद इस बात का जवाब बादशाह से मांग लिया.
इसके बाद एक फैन ने एक और सवाल पूछा, 'आपने अपने पति बादशाह के साथ कोई फोटो क्यों पोस्ट नहीं की? आप उनकी पत्नी हैं, फिर भी एक भी फोटो नहीं?' इंटरनेट को हैरान करते हुए, ईशा ने बादशाह की गोद में बैठी हुई और दोनों के एक-दूसरे को प्यारे अंदाज में गले लगाते हुए एक फोटो शेयर की. जिसे देखने के बाद फैंस के होश ही उड़ गए.
इस तस्वीर के साथ उन्होंने सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है और पुष्टि की है कि यह जोड़ा खुशी-खुशी शादीशुदा जीवन बिता रहा है और मीडिया की चकाचौंध से दूर अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा है.
24 मार्च को ईशा की मां पूनम रिखी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिनसे पता चला कि उनकी बेटी ने बादशाह से शादी कर ली है. यह एक प्राइवेट और करीबी लोगों के बीच हुई शादी लग रही थी, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल हुए थे.
बता दें कि ईशा रिक्खी का जन्म 9 सितंबर 1993 को हुआ था और अब वह 32 साल की हैं. वह पंजाबी मनोरंज इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'जट्ट एंड जूलियट' (2012) में एक छोटे से रोल से की थी और बाद में 'हैप्पी गो लकी' और 'अरदास' जैसी मशहूर पंजाबी फ़िल्मों में नज़र आईं.