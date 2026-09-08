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'मुझे कोई पछतावा नहीं...', करियर से ब्रेक और बादशाह संग रिश्ते पर खुलकर बोलीं ईशा; 'बिग बॉस 20' में दिखाएंगी अपने अनदेखे शेड्स

Isha Rikhi: रैपर बादशाह से अलगाव की खबरों और 'बिग बॉस 20' में धमाकेदार एंट्री के बीच, एक्ट्रेस ईशा रिखी ने हाल ही में इंटरव्यू में खुलकर बात की. जानिए क्यों उन्होंने प्यार के लिए अपने करियर को पीछे छोड़ा और कैसे वह ट्रोलिंग के बीच अपनी मानसिक शांति बनाए रखती हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 08, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:40 PM IST
'मुझे कोई पछतावा नहीं...', करियर से ब्रेक और बादशाह संग रिश्ते पर खुलकर बोलीं ईशा; 'बिग बॉस 20' में दिखाएंगी अपने अनदेखे शेड्स

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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