'मुझे कोई पछतावा नहीं...', करियर से ब्रेक और बादशाह संग रिश्ते पर खुलकर बोलीं ईशा; 'बिग बॉस 20' में दिखाएंगी अपने अनदेखे शेड्स

Isha Rikhi: एक्ट्रेस ईशा रिखी पिछले कुछ महीनों से रैपर बादशाह के साथ अपनी शादी और उसके बाद हुए अलगाव की खबरों के कारण लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. इसी बीच, उन्होंने हाल ही में रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में प्रवेश किया है. शो में कदम रखने से पहले, उन्होंने इंटरव्यू में बातचीत की, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बातचीत की.
हाल ही में ईशा रिखी ने 'एचटी सिटी' को दिए इंटरव्यू में सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी शेयर करने और प्यार व शादी के लिए अपने करियर को पीछे छोड़ने के बारे में खुलकर बात की. आइए नजर डालते हैं-
हालांकि ईशा रिखी ने एक दशक से भी पहले अभिनय की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद उन्होंने काम से ब्रेक ले लिया. माना जाता है कि ऐसा उन्होंने अपनी शादी और निजी जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया था. जब उनसे पूछा गया कि क्या शुरुआत में उन्हें मिल रहे ऑफर अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने कहा, 'शुरुआत में ऑफर्स की भी बात थी, लेकिन बाद में मेरी जिंदगी के लिए कुछ अलग योजनाएं थीं और चीजें बदल गईं. इसलिए, अब मैं खेल में वापस आ गई हूं और अपने काम की जिंदगी में लौट आई हूं.'
लेकिन क्या उन्हें अपनी पेशेवर रफ्तार को खोने का कोई पछतावा है? इस पर वे कहती हैं, 'मुझे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन हां, जो समय बीत गया है उसके बारे में बुरा जरूर लगता है. लेकिन फिर भी, जो आपके भाग्य में लिखा है, वह आपके पास किसी न किसी तरह आ ही जाएगा. इसलिए, मेरा मानना है कि जब सही समय आता है, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है. मैं इसी बात पर विश्वास करती हूं.'
ईशा ने सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट्स के जरिए अपने रिश्ते के बारे में कई बातें शेयर की थीं, जिसके कारण वह ऑनलाइन चर्चाओं और सुर्खियों का केंद्र बन गईं. लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर भी पछतावा नहीं है. वह कहती हैं, 'मुझे जिंदगी में किए गए किसी भी काम का कोई पछतावा नहीं है. कभी-कभी समय गलत होता है, कभी-कभी आप कुछ परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन मुझे किसी भी चीज का मलाल नहीं है.'
लेकिन वह नकारात्मकता, ट्रोलिंग और लोगों के जजमेंट का सामना कैसे करती हैं? इस पर वे जवाब देती हैं, 'मैं कमेंट्स और हेडलाइंस को न पढ़ने की कोशिश करती हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि यह मुझे या मेरी शांति को परेशान कर सकता है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती. मैं वास्तव में अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना चाहती हूं और अगर मैं यह कहूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह बहुत गलत होगा. बेशक मुझे फर्क पड़ता है और मैं सोशल मीडिया पर जो कुछ भी लिखती हूं या करती हूं, उसे लेकर काफी सचेत रहती हूं. लेकिन लोग इसे इस तरह देखते हैं कि शायद वे मुझे एक कमजोर इंसान समझने लगते हैं. मैं कोई कमजोर इंसान नहीं हूं.'
उन्होंने आगे कहा, 'बस कुछ खास परिस्थितियों में आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन आप कमजोर होते नहीं हैं. मैं एक मजबूत लड़की हूं. मैं आठ साल की उम्र से ही हर तरह की परिस्थितियों का सामना कर रही हूं, जब मैंने अपने पिता को खो दिया था. इसलिए, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. मैं चाहती हूं कि लोग 'बिग बॉस' में ईशा के अलग-अलग रूपों (shades) को जानें और मैं इसके लिए बेहद उत्सुक हूं.'